Suna ERDEN

Lefkoşa’da aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu trafik kazasında neden olan Osama Talap Moh'd İsmail dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Üniversite öğrencisi olan zanlının birçok trafik suçu işlediği belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme, 70 bin nakit, toplam 750 bin TL kefalet senediyle zanlının tutuksuz yargılamamasına emir verdi. Ancak nakit teminatı yatıramayan zanlı cezaevine gönderildi.

Teminat duruşmasında iddiaları aktaran polis, kazanın 28 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini hatırlattı. Fuar Kavşağında çift şeritli yolda aşırı sürat ve dikkatsiz seyreden Osama Talab Moh'd İsmail’in yönetimindeki JU 730 plakalı araç ile sol şerit içerisinde bekleyen Yusuf Çagraş’ın yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, çarpmadan sonra yolunda devam eden JU 730 plakalı aracın Yakındoğu Bulvarına dönüşe geçen Nesibe Karimova’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı aracın sol yan kısmına ön kısmı ile vurduğunu belirtti.

35 metre fren izi tespit edildi

Çarpmaya müteakip her iki aracın yol içerisinde savrulup durduğunu belirten polis, kaza sonucu yaralanan Yusuf Çagraş, PJ Nasibe Karimova ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser Karimova, Emir Karimova ile JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmai’inl Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydetti. Polis, acil serviste kontrolden geçirildikten sonra Nasibe Karimova ve Emir Karimova taburcu edildiğini söyledi.



Polis, JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmail’in taburcu edilmesinin ardından tutuklu olarak karakol hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.Yusuf Çağraş’ın sol ayak kırığı ve derin kesiler nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakım servisine, Miyaser Karimova’nın ise kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alındığını mahkemeye aktardı.Polis, Yusuf Çağraş’ın hayati tehlikeyi atlattığını, PJ 616 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alınan Miyaser Karımova’nın ise taburcu olduğunu mahkemeye aktardı.

Birçok suç işledi

Polis, zanlının aracı süratli kullandığı güzergâhtan yapılan kamera tespitinde aracı 139 kilometre hız ile kullandığının tespit edildiğini, ayrıca yolda 35 metre fren izi bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının kaza günü St. Hilarion yolunda 123, Boğaz radarından ise 102 kilometre hızla geçtiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının dikkatsiz, seyrüsefersiz, sigortasız, muayenesiz, süratli, tehlikeli araç sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, üç kefilin 250’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 70 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.