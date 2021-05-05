Siyasi polis uyuşturucuyla yakaladı

Hüseyin ÇİÇEKGüney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından aranmakta olan Andrea Georgiou isimli şahıs, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda tespit edildi. Siyasi Şube ekipleri tarafından tespit edilen Andrea Georgiou’nun tasarrufunda 3 gram uyuşturucu madde bulundu. Georgiuo ile İngiliz sevgilisi Reighn Grooke gözaltına alındı. Zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 30 Nisan 2021 tarihinde, Siyasi Şube’den aldıkları bilgide, mahkeme huzurundaki zanlıların bir öğrenci yurdunda tespit edildiklerini ve tasarruflarında 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, konu yurt odasına giderek emareleri ve zanlıları teslim aldıklarını belirtti. Konu maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.