Kuzeyde satacaktı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta piyasaya sürmek için Güney Kıbrıs’tan aldığı 20 gram kokaini ülkeye sokmaya çalışan Havakan Müsbah, Lefkoşa’da düzenlenen operasyonla Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Hakkında uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucuyu satmak amacıyla bin 500 Euro’ya aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlının aracının durdurularak, arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının aracında ve üzerinde arama yapıldığını; yapılan aramada pantolonunun cebinde 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tutuklandığını, uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıstan satmak amacıyla bin 500 euroya aldığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

