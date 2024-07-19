Kıbrıs’ı çok sevmişler

Kuzey Kıbrıs’ta 2022 yılından beri kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Blessing OmonI ve Hauwa Matthew, Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Zanlılar dün “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Polis, her iki zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, şüpheli görülerek, kimlik kontrolü yapılan zanlıların her ikisinin de 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 656 gün, KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden gereken soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal bağlarının bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlılar cezalarını ödeyip, yasal statüye kavuşmak istediklerini söyledi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 09:45