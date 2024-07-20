Huzur ortamı sürecek

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türkünün devletini Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde kurduğuna vurgu yaparak, 20 Temmuz 1974 tarihinin Kıbrıs Türkü için büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış Harekatının 50. Yıldönümü dolayısıyla Türk Ajansı Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı.

Garantör Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’te adaya çıkarma yaptığı dönemdeki anılarını anlatan Üstel, harekatın Kıbrıslı Türkler için önemine işaret etti.

Üstel, Rumların saldırıları sırasında havan atışından yaralandığını, bombanın düştüğü yerde 29 şehit verdiklerini kaydetti.

Yunan cuntası tarafından yapılan darbe girişimi sonrası Rumların saldırılara başladığını, Türk köylerinin abluka altına alındığını, ağır saldırılar yapıldığını anlatan Üstel, o dönemde Baf bölgesindeki Yeşilova köyünde yaşadıklarını belirtti.

EOKA’nın Türklere karşı yoğun saldırılar yaptığı dönemde, merhum Rauf Denktaş’ın “Türkiye yetişecek” ve “cepheye koşun” çağrılarını anımsadığını ifade eden Üstel, o günlerde liseye giderken mücahitlik eğitimi aldıklarını anlattı.

Üstel, 20 Temmuz’un büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu, devletin Barış harekatı sayesinde kurulduğunu ifade ederek, dönemin hükümet ortakları Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan’ı andı.

Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizi daha ileriye taşıyacağız” ifadesini de kullandı.

Azerbaycan heyetini kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamalarına katılmak üzere ülkede bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti.

“Gardaş” ülke Azerbaycan heyetini KKTC’de ağırlamaktan onur gurur duyduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başbakanlık Şeref Salonu'nda yer alan görüşmede söz alan Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, heyeti ve şahsı adına KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Emiraslanov, bu özel gününde mukaddes bayramında KKTC’nin yanında olmaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Birlikte çalışarak güzel işler başaracaklarını, ilişkileri geliştireceklerini belirten Emiraslanov, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TDT zirvesine katılması, Azerbaycan parlamentosu tarafından dostluk grubu oluşturması, Başbakan Üstel ile Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Azerbaycan ziyaretlerinin, iki ülke arasındaki karşılıklı dostluk kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Görüşmede hediye takdimi de yapıldı.

