Analiz sonuçları açıklandı

Haftalık Gıda Denetim sonuçlarına göre; ithal ürünlerden çeri domates, kiraz ve yerli domateste limit üstü bitki koruma ürünü; yerli ürünlerden ise sultani üzüm, asma yaprağı ve babutsada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerden alınan 40 numunenin 38’i, yerli ürünlerden alınan 28 numunenin 23’ü temiz çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12-18 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 40 numunenin 38’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren iki numuneye rastlandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen, REE Cahide Kılıç’a ait çeri domates firmanın isteği üzerine imha edilirken, SVS Tic. Ltd. ait kiraz ise firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 28 numunenin 23’ü temiz bulunurken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 4, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen, Yeşilyurt köyü sakini Serkan Keski’ye ait sultani üzüm, Yeşilyurt köyü sakini Şafak Kaşot’a ait asma yaprağı, Türkmenköy sakini Rüşdiye Gaziler’e ait babutsa ve Koruçam sakini Kadri Yakar’a ait domatesin imhasına karar verildi.

Tepebaşı köyü sakini Savaş Ozan’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

