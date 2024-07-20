Küresel kaos yaşandı

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, pek çok sektörü etkiledi. Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya başta olmak üzere havalimanlarında şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler neredeyse tamamen çöktü. Bankalar ve hastane sistemlerinde de büyük kesintiler yaşandı. Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, sorunun tespit edilip izole edildiğini ve bir düzeltme yapıldığını belirtti. Şirket CEO'su Kurtz, "Birçok müşteri, sistemini yeniden başlatıyor, bazı sistemlerin düzelmesi biraz zaman alabilir" dedi. Microsof 365 de etkilenen tüm uygulama ve hizmetlerinin düzeldiğini belirtti.

Yazılım sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşandı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan kesinti pek çok sektörü işlemez hale getirdi.

Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi. İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News dün yayın yapamadı.

Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.

Kanaldan daha sonra yapılan açıklamada yayının tekrar başladığı bildirildi.

Uçuşlar durdu, check-in yapılamadı

Sistem arızası, Los Angeles dahil ABD'deki bazı havalimanlarında aksaklıklara yol açtı.

İngiltere'nin Edinburgh havalimanında yolcuların otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamadığını, elle kontrol yapıldığı duyuruldu.

Amsterdam Schiphol Havalimanı sözcüsü, küresel siber kesintiden etkilendiklerini söyledi. Sözcü, kaç uçuşun etkilendiğinin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Hong Kong Havalimanında arıza nedeniyle check-in işlemlerinin online olarak değil, elle yapıldığı belirtildi.

Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin "iletişim sorunu" nedeniyle tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.

İrlanda'da Ryanair, kesinti nedeniyle küresel çapta aksama yaşandığını duyurdu.

İspanya'da tüm havalimanlarının bilgi teknolojileri (BT) kesintisinden etkilendiği kaydedildi.

Hollandalı havayolu şirketi KLM, birçok operasyonunu askıya aldı.

İsviçre Uluslararası Havalimanı, Zürih'ten Berlin'e yapılacak iki uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Crowdstrike: Sorun tespit edildi ve düzeltme yapıldı

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, "Crowdstrike, Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir."

Sorunun tespit edilip izole edildiğini ve bir düzeltme yapıldığını belirtti.

"Bazı sistemlerin düzelmesi zaman alabilir"

Kurtz daha sonra Amerikan NBC kanalına konuştu ve kesinti için özür diledi.

"Sorun çözüldü, tüm müşterilerimizle sistemlerini geri getirmek için çalışıyoruz" diyen yönetici, güncellemedeki hatadan yalnızca Microsoft işletim sisteminin etkilendiğini belirterek, "Birçok müşteri, sistemini yeniden başlatıyor, bazı sistemlerin düzelmesi biraz zaman alabilir" açıklamasını yaptı.

