Tarihe ışık tutuyor

KKTC’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 50’nci Yıl Sergisi, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, ülkeden ve Türkiye’den bazı bakan, milletvekili ve siyasiler ile askeri erkan katıldı.

Sergi açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, fotoğraf çekimi ve kurdelenin kesilerek serginin açılmasıyla devam etti.

TC Milli Savunma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen sergide, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri müzelerden ve Kıbrıs’taki müzelerden seçilen objeler ile Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan fotoğraflar yer alıyor.

Sergilenecek objeler arasında, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in, Binbaşı Nihat İlhan’ın katledilen eşi ve çocuklarının, Türk Askerleri ile Kıbrıs Türk Mücahitlerinin eşyaları da bulunuyor.

Sergi, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde, 20 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Mersin'de de sergi açıldı

Mersin'de de"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Anı Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Mersin Deniz Müzesi'nde düzenlenen açılış programında, Kıbrıs Barış Harekâtı'na ilişkin bilgilerin anlatıldığı gösterim yapıldı. Daha sonra il protokolünün katılımıyla müzenin Yavuz Salonu'nda Kıbrıs Barış Harekâtının tarihi, fotoğrafları ile harekatta kullanılan objeler ve belgelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.