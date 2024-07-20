20 Temmuz  dönüm noktası

Anıl IŞIK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde dönüm noktalarından biri olarak nitelendirilen 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın “varlık ve yokluk arasındaki en önemli tarih” olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümü dolayısıyla Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Tatar, Barış Harekatı sayesinde bugün Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının devam ettirebildiğini ve bağımsız bir devlet altında özgürce, birinci sınıf vatandaş olarak kendi ülkesinde yaşayabildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Barış Harekatı’nı Kıbrıs Türk toplumunun adadaki varlığını korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, Barış Harekatı sonrası yaşanan süreç neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), “Doğu Akdeniz’de barış, huzur ve güvenliğin anahtarı ve teminatı” olduğunu söyledi.

Barış Harekatı’nın sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, Kıbrıs’ın jeostratejik konumu nedeniyle Doğu Akdeniz’de Türkiye için önemine işaret eden Tatar, “Barış Harekatı sayesinde, bugün, Kıbrıslı Türkler adanın kuzeyinde kendi devletlerinin çatısı altında onurlu bir yaşamı sürüyor. Adada iki devletin olması, Türkiye’nin bölgedeki hak ve hukukuna da büyük katkı koyuyor” dedi.

En güneydeki Türk devleti olarak KKTC’nin tüm Türk devletlerinin “Akdeniz’e çıkış kapısı” olduğuna da dikkat çeken Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye ile savunma, deniz yetki alanı ile hava sahalarında iş birliği anlaşmaları yaparak Mavi Vatan ve Gök Vatan’da haklarını ve ulusal çıkarlarını koruması en doğal hakkıdır.” şeklinde konuştu.

1974 Barış Harekatı sonrasında oluşan ortamdan geri dönüşün mümkün olmadığını, Kıbrıs Türkü’nün mevcut durumdan “memnun” olduğunu söyleyen Tatar, “Ambargo ve izolasyonlardan dolayı birtakım sıkıntılar olabilir, ama bütün bunlar geçicidir. Önemli olan devlettir, devletin bekasıdır.” ifadelerini kullandı.

Mehteran eşliğinde Bayrak Yürüyüşüne katıldı

Öte yandan Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci Yıldönümü Kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Mehteran eşliğinde gerçekleştirilen Bayrak Yürüyüşüne katıldı.

Mevlid-i Şerif dinledi

Tatar, ayrıca Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan ve ilerleyen yıllarda ahirete göç etmiş gaziler için düzenlenen Mevlid-i Şerif’e katıldı.

50 pare top atışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “20 Temmuz 1974 sabahı doğan özgürlük güneşi, sonsuza dek parlayacak ve sönmeyecek” dedi.

20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamaları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yaptığı konuşma ve 50 pare top atışıyla başladı.

