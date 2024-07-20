200 milyon Euro’luk tazminat isteniyor

Çin Devlet Şirketi CPP’nin Vasiliko’da elektrik üretimi maksatlı doğal gaz kabul terminali inşası için Rum Yönetimi ile yaptığı sözleşmeyi dün tek taraflı feshettiği haber verildi.

İki taraf arasında bir süredir devam eden sorunlar ve inşaat çalışmalarının zaten durmuş olması nedeniyle bu “ayrılığın” beklenen bir şey olduğu, Rum yönetimini daha çok, 190 milyon euro ödediği SFRU gemisinin akıbetinin endişelendirmekte olduğu bildirildi.

Politis “Çinliler Gürledi ve Ateş Ederek Gitti… Vasiliko’daki Ayrılık Sadece Kadifeden değildi… Bir Büyük Proje Daha Uçtu” başlıklı manşet haberinde CPP ve Rum yönetimi arasındaki ayrılık sürecinin geçen mayıs ayından beri başlamış olduğunu, sürpriz olmadığını yazdı.

Habere göre Rum yönetimi aleyhine, 200 milyon Euro daha ödeme talebiyle Londra’daki Tahkim Mahkemesi’ne yaptığı başvuru süreci devam etmekte olan CPP “artık, Rum yönetiminin yapmak zorunda olduğunu düşündüğü her şeyi paket halinde talep ediyor.

Gazeteye göre Vasiliko terminal inşaatındaki muhatabı olan ETİFA’yı (Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi) yıllardır inşaat çalışması için zamanında ödeme yapmamakla, ETİFA’yı ve danışmanlarını petrol ve doğal gaz projeleri, mekanik planlama, müteahhitlik ve inşaat ve bir LNG tankerini FSRU’ya çevirme gibi büyük projelerde hiçbir deneyimi olmamakla suçladı. ETİFA’ya yöneltilen suçlamalar arasında, proje inşaatının başladığı günden beri sözleşmede yer almayan ve projeye uygun olmayan ilaveler talep etmek de bulunuyor. CPP, bir ara çözüm bulabilmek için diplomatik yollar da dahil her türlü çabayı harcadıktan sonra, ETİFA ile arasındaki sözleşmeyi dünden itibaren geçerli olacak şekilde feshetmekten başka çaresi kalmadığını açıkladı.

Rum yönetiminin “Promithia” adını verdiği sıvılaştırılmış (LNG) doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma yüzer tesisinin (SFRU) inşa edildiği Çin’deki bir limanda beklemekte olduğu hatırlatılan haberde CPP ETİFA’yı, SFRU’yu teslim alma konusunda kendileriyle iş birliği yapmakta başarısız olmakla suçladığı belirtildi.

ETİFA’nın Promitheia’yı Ocak 2022’de kendi mülkiyetine almakta ısrar ettiğini, yüzer tesisin Lloyd’s Register tarafından Ocak 2024 itibarıyla yola çıkmaya hazır olarak ruhsatlandırıldığını belirten CPP ETİFA’yı o günden beridir Güney Kıbrıs’a gitmek üzere yola çıkmasına birçok engel çıkarmakla da suçladı.