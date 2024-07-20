‘Barışçıl bir harekat’

Doğuş ÖZOKUTAN

Türkiye'nin ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümüne ilişkin önceki gün kabul edilen tezkere konusunda, “CHP olarak biz Kıbrıs Türkü'nün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz” dedi.

Basının sorusu üzerine, CHP vekillerinin de onay verdiği tezkereye değinen Özel, “Bugün Kıbrıs Türkleri açısından bir hak kaybına sebebiyet verecek ya da Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı bir durumu biz son derece riskli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle ülkede bulunan Türkiye ana muhalefet partisi CHP heyeti ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyetleri, CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Heyetlerin toplantısının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın açıklaması yaptı.

Erhürman: 20 Temmuz, 15 Temmuz'un hemen arkasıdır…

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine işaret eden Erhürman, 20 Temmuz 1974’ün bu varoluş mücadelesi açısından önemli olduğunu söyledi. “Çünkü 20 Temmuz, 15 Temmuz'un hemen arkasıdır… Ve bir faşist darbenin üzerine, Kıbrıs Türk halkının varoluşuna ilişkin endişelerinin en arttığı dönemde, fiziken de yok olma riski altında olduğu bir dönemde gerçekleşmiştir” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin devam ettiğini de kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili tek gerçekçi yolun, iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğu görüşüyle hareket ettiğini dile getiren Erhürman, öte yandan geçmiş tecrübelerden de dersler çıkardıklarını dile getirdi.

Özel: Barışçıl bir harekât olduğu apaçık ortada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasına bundan 50 yıl önce Kıbrıs’ın çok zor günler geçirdiğini ve mezalimin durdurulması için barışa ihtiyaç olduğunu kaydederek başladı.

CHP’nin 3’üncü genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’in, adaya barışı getirmek üzere harekete geçmesiyle başlayan harekata değinen Özel, “Harekatın, hedeflenen sınırlarında durmasıyla, adanın tümünün ilhak edilmemesiyle, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmamasıyla, ve birinci harekatla, ikinci harekat arasında dahi diplomasiye çok uzun süre alan açılmasıyla, ikinci harekattaki siyasi ve askeri hedeflere ulaşıldıktan sonra bugüne kadarki sınırların elli yıldır korunmasıyla birlikte barışçıl bir harekat olduğu apaçık ortada” şeklinde konuştu.

“50’nci yıl dolayısıyla burada olmanın önemini biliyoruz…”

Yapacakları diğer ziyaretlere de işaret eden Özel, “50’nci yıl dolayısıyla burada olmanın önemini biliyoruz. Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahipleniyoruz. Kıbrıs halkının çözüme yönelik iradesinin her zaman arkasında olduk. Bundan sonra da arkasında olacağız” dedi.

Ziyaretlerde CHP heyetine daha önce CHP Genel Başkanlığı yapmış Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın yanında, Barış Harekatı'nda imzası olan dönemin Cumhuriyet Halk Partili bakanlarından Önder Sarp’ın eşlik ettiğini ifade eden Özel, “50 yıl önce olduğu gibi 50 yıl sonra da barışı savunuyoruz. Kıbrıs Türklerinin mutluluğunu savunuyoruz. İyi bir yaşam sürmelerini, özgür olmalarını savunuyoruz” dedi.

Erdoğan’a çağrı yaptı

Özel konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kıbrıs'taki tüm partilerle görüşmeye çağırdı; “Kıbrıs'ta her geçen gün gücü artan, anketlerde güçlendiğini hep birlikte takip ettiğimiz CTP gibi bir partiyi, belki de bu ziyaretinde kabul edip görüşmeye ve bundan sonra diyalog zemini içinde olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 10:10