Lefkoşa semaları renklendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında Başkent Lefkoşa’da prova uçuşu gerçekleştirildi. Prova kapsamında TC-KKTC bayrakları, Ulu Öner Mustafa Kemal Atatürk ve Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın posterleri paraşütçüler ile birlikte gökyüzünde süzüldü.



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 10:10