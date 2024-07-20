Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında Başkent Lefkoşa’da prova uçuşu gerçekleştirildi. Prova kapsamında TC-KKTC bayrakları, Ulu Öner Mustafa Kemal Atatürk ve Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın posterleri paraşütçüler ile birlikte gökyüzünde süzüldü.
Lefkoşa semaları renklendi
Bayraklar ve liderlerin posterleri paraşütçülerle birlikte gökyüzünde süzüldü
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında Başkent Lefkoşa’da prova uçuşu gerçekleştirildi. Prova kapsamında TC-KKTC bayrakları, Ulu Öner Mustafa Kemal Atatürk ve Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın posterleri paraşütçüler ile birlikte gökyüzünde süzüldü.
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