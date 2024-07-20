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Lefkoşa semaları renklendi

Bayraklar ve liderlerin posterleri paraşütçülerle birlikte gökyüzünde süzüldü

Lefkoşa semaları renklendi
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında Başkent Lefkoşa’da prova uçuşu gerçekleştirildi. Prova kapsamında TC-KKTC bayrakları, Ulu Öner Mustafa Kemal Atatürk ve Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın posterleri paraşütçüler ile birlikte gökyüzünde süzüldü.
 

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 10:10
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