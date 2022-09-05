Parti meclisine kimler girdi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 28. Olağan Kurultayını dün gerçekleştirdi. Genel başkanın yanı sıra 75 kişilik Parti Meclisi de belirlendi. Tek başkan adayı olan Tufan Erhürman, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.
Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilen isimler de belli olurken, Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın hitabıyla başlayan Kurultay’a siyasi partilerden HP, DP, TDP, TKP, BY, oda ve sendika yetkilileri, Güney’den ise AKEL ve DİSİ partileri ile PEO federasyonu katıldı.
Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyu milletvekili Ürün Solyalı aldı. En fazla oy alan ilk 10 isim ise şunlar oldu:
Ürün Solyalı, Sıla Usar İncirli, Devrim Barçın, Fikri Toros, Hamit Caner, Feriha Tel, Muhittin Özsağlam, Teberrüken Uluçay, İzlem Nizam ve Armağan Candan oldu.
Erhürman: Az daha dayanın, onlar gidecek
Üçüncü kez CTP Genel Başkanlığı’na seçilen Erhürman, gösterilen güven ve destek için teşekkür etti.
Erhürman şu ifadeleri kullandı:
“Gösterdiğiniz güven ve destek için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bilmenizi istiyorum ki; genel başkan falan değil, her bir CTP’li gibi, ‘sarı karınca’ olarak çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi yürekten selamlıyorum.”
, bu çözümün ise iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu söyledi.
Ülkenin gündeminde olan “göç” konusuna da değinen Erhürman, bu memlekette verilen varoluş mücadelesinin “Aman annem git gelme, sakın dönme” denilmesi için verilmediğini söyledi ve “Gitmeyin. Az daha dayanın. Onlar gidecek” dedi.
“Tüm kentleri yönetmeye talibiz”
Kurultaydan sonra kendilerini önemli görevlerin beklediğini de ifade eden Erhürman, bunlardan birinin yerel seçimler olduğunu, tüm kentlere, beldeleri, CTP vizyonuyla, halkla birlikte yönetmeye talip olduklarını bildirdi.
“Ufukta bir erken genel seçim göründüğünü” de savunan Erhürman, istikrarın gerçek adresinin gösterme zamanı geldiğini, adresin CTP olduğunu dile getirdi.
Erhürman, “Biz varız, biz halkız, biz yaparız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilenler:
Ezer Özsoy
Fatma Ekenoğlu
Halil Onbaşı
İlker Işınsu
Sibel Sorakın
CTP Parti Meclisi’ne seçilen isimler:
Ahmet Latif
Alev Şensoy
Ali Karavazirler
Alpay Çelebi
Armağan Candan
Asım Akansoy
Aslı Murat
Aziz Kaya
Behçet Öznaçar
Bengiz Eroğlu
Bilen Sayılı
Birol Karaman
Burhan Eraslan
Çağkan Kabataş
Cemal Mert
Cemil Sarıçizmeli
Cenk Paşa
Ceyhun Birinci
Çiçek Göçkün
Derviş Aygın
Devrim Barçın
Doğukan Akdeniz
Dudu kılınç Cumaoğulları
Erdoğan Sorakın
Erdoğan Garip
Erkut Şahali
Fatma Şençağ
Fazilet Özdenefe
Feriha Tel
Fide Kürşat
Fikri Toros
Filiz Besim
Gaye Astan çoban
Gökhan Paşa
Gülden Karakaya
Haffe Işısal
Halil Uskuri
Hamit Caner
Hasan Öztaş
Haşim Kiracıoğlu
Hasret Destebanoğlu
Hazar Vahip
Hüda Avşaroğlu
Hülya Demirel akbil
Hülya Devaşan
Huri Akansoy
Hüseyin Özel
Hüseyin Gürşan
İzlem Nizam
Mahmut Kanber
Meftüne Hocalı
Mehmet Çağlar
Mehmet Ceylanlı
Mehmet k. Kişi
Muhittin t. Özsağlam
Osman Bican
Öykü Akcan
Reyhan Soyseven
Salahi Şahiner
Serkan Soyalan
Şifa Çolakoğlu
Sıla Usar incirli
Simge Okburan
Suzan Kısaoğlu
Teberrüken Uluçay
Tekin Söylemez
Tufan Vudalı
Tülay Sönmez
Tülin Murat
Ulaş Erzen
Umure Örs
Ürün Solyalı
Veli Ardıç
Yalçın Kömürcügil
Zalihe Sipahi
Çok beklersin egriboyun