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Parti meclisine kimler girdi?

CTP’de tek aday olan Erhürman yeniden genel başkan seçildi

Parti meclisine kimler girdi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 28. Olağan Kurultayını dün gerçekleştirdi. Genel başkanın yanı sıra 75 kişilik Parti Meclisi de belirlendi. Tek başkan adayı olan Tufan Erhürman, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.
Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilen isimler de belli olurken, Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın hitabıyla başlayan Kurultay’a siyasi partilerden HP, DP, TDP, TKP, BY, oda ve sendika yetkilileri, Güney’den ise AKEL ve DİSİ partileri ile PEO federasyonu katıldı.
Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyu milletvekili Ürün Solyalı aldı. En fazla oy alan ilk 10 isim ise şunlar oldu:
Ürün Solyalı, Sıla Usar İncirli, Devrim Barçın, Fikri Toros, Hamit Caner, Feriha Tel, Muhittin Özsağlam, Teberrüken Uluçay, İzlem Nizam ve Armağan Candan oldu. 

Erhürman: Az daha dayanın, onlar gidecek
Üçüncü kez CTP Genel Başkanlığı’na seçilen Erhürman, gösterilen güven ve destek için teşekkür etti.
Erhürman şu ifadeleri kullandı: 
“Gösterdiğiniz güven ve destek için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bilmenizi istiyorum ki; genel başkan falan değil, her bir CTP’li gibi, ‘sarı karınca’ olarak çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi yürekten selamlıyorum.”
, bu çözümün ise iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu söyledi.
Ülkenin gündeminde olan “göç” konusuna da değinen Erhürman, bu memlekette verilen varoluş mücadelesinin “Aman annem git gelme, sakın dönme” denilmesi için verilmediğini söyledi ve “Gitmeyin. Az daha dayanın. Onlar gidecek” dedi.

 “Tüm kentleri yönetmeye talibiz”
Kurultaydan sonra kendilerini önemli görevlerin beklediğini de ifade eden Erhürman, bunlardan birinin yerel seçimler olduğunu, tüm kentlere, beldeleri, CTP vizyonuyla, halkla birlikte yönetmeye talip olduklarını bildirdi.
“Ufukta bir erken genel seçim göründüğünü” de savunan Erhürman, istikrarın gerçek adresinin gösterme zamanı geldiğini, adresin CTP olduğunu dile getirdi.
Erhürman, “Biz varız, biz halkız, biz yaparız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilenler:
Ezer Özsoy 
Fatma Ekenoğlu
Halil Onbaşı
İlker Işınsu
Sibel Sorakın

CTP Parti Meclisi’ne seçilen isimler:
Ahmet    Latif
Alev    Şensoy
Ali    Karavazirler
Alpay    Çelebi
Armağan    Candan
Asım    Akansoy
Aslı    Murat
Aziz    Kaya
Behçet    Öznaçar
Bengiz    Eroğlu
Bilen    Sayılı
Birol    Karaman
Burhan    Eraslan
Çağkan    Kabataş
Cemal    Mert
Cemil    Sarıçizmeli
Cenk    Paşa
Ceyhun    Birinci
Çiçek    Göçkün
Derviş    Aygın
Devrim    Barçın
Doğukan    Akdeniz
Dudu kılınç    Cumaoğulları
Erdoğan    Sorakın
Erdoğan    Garip
Erkut    Şahali
Fatma    Şençağ
Fazilet    Özdenefe
Feriha    Tel
Fide    Kürşat
Fikri    Toros
Filiz    Besim
Gaye    Astan çoban
Gökhan    Paşa
Gülden    Karakaya
Haffe    Işısal
Halil    Uskuri
Hamit    Caner
Hasan    Öztaş
Haşim    Kiracıoğlu
Hasret    Destebanoğlu
Hazar    Vahip
Hüda    Avşaroğlu
Hülya    Demirel akbil
Hülya    Devaşan
Huri    Akansoy
Hüseyin    Özel
Hüseyin    Gürşan
İzlem    Nizam
Mahmut    Kanber
Meftüne    Hocalı
Mehmet    Çağlar
Mehmet    Ceylanlı
Mehmet k.    Kişi
Muhittin t.    Özsağlam
Osman    Bican
Öykü    Akcan
Reyhan    Soyseven
Salahi    Şahiner
Serkan    Soyalan
Şifa    Çolakoğlu
Sıla    Usar incirli
Simge    Okburan
Suzan    Kısaoğlu
Teberrüken    Uluçay
Tekin    Söylemez
Tufan    Vudalı
Tülay    Sönmez
Tülin    Murat
Ulaş    Erzen
Umure    Örs
Ürün    Solyalı
Veli    Ardıç
Yalçın    Kömürcügil
Zalihe    Sipahi

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