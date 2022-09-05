Parti meclisine kimler girdi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 28. Olağan Kurultayını dün gerçekleştirdi. Genel başkanın yanı sıra 75 kişilik Parti Meclisi de belirlendi. Tek başkan adayı olan Tufan Erhürman, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilen isimler de belli olurken, Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın hitabıyla başlayan Kurultay’a siyasi partilerden HP, DP, TDP, TKP, BY, oda ve sendika yetkilileri, Güney’den ise AKEL ve DİSİ partileri ile PEO federasyonu katıldı.

Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyu milletvekili Ürün Solyalı aldı. En fazla oy alan ilk 10 isim ise şunlar oldu:

Ürün Solyalı, Sıla Usar İncirli, Devrim Barçın, Fikri Toros, Hamit Caner, Feriha Tel, Muhittin Özsağlam, Teberrüken Uluçay, İzlem Nizam ve Armağan Candan oldu.

Erhürman: Az daha dayanın, onlar gidecek

Üçüncü kez CTP Genel Başkanlığı’na seçilen Erhürman, gösterilen güven ve destek için teşekkür etti.

Erhürman şu ifadeleri kullandı:

“Gösterdiğiniz güven ve destek için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bilmenizi istiyorum ki; genel başkan falan değil, her bir CTP’li gibi, ‘sarı karınca’ olarak çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi yürekten selamlıyorum.”

, bu çözümün ise iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu söyledi.

Ülkenin gündeminde olan “göç” konusuna da değinen Erhürman, bu memlekette verilen varoluş mücadelesinin “Aman annem git gelme, sakın dönme” denilmesi için verilmediğini söyledi ve “Gitmeyin. Az daha dayanın. Onlar gidecek” dedi.

“Tüm kentleri yönetmeye talibiz”

Kurultaydan sonra kendilerini önemli görevlerin beklediğini de ifade eden Erhürman, bunlardan birinin yerel seçimler olduğunu, tüm kentlere, beldeleri, CTP vizyonuyla, halkla birlikte yönetmeye talip olduklarını bildirdi.

“Ufukta bir erken genel seçim göründüğünü” de savunan Erhürman, istikrarın gerçek adresinin gösterme zamanı geldiğini, adresin CTP olduğunu dile getirdi.

Erhürman, “Biz varız, biz halkız, biz yaparız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilenler:

Ezer Özsoy

Fatma Ekenoğlu

Halil Onbaşı

İlker Işınsu

Sibel Sorakın

CTP Parti Meclisi’ne seçilen isimler:

Ahmet Latif

Alev Şensoy

Ali Karavazirler

Alpay Çelebi

Armağan Candan

Asım Akansoy

Aslı Murat

Aziz Kaya

Behçet Öznaçar

Bengiz Eroğlu

Bilen Sayılı

Birol Karaman

Burhan Eraslan

Çağkan Kabataş

Cemal Mert

Cemil Sarıçizmeli

Cenk Paşa

Ceyhun Birinci

Çiçek Göçkün

Derviş Aygın

Devrim Barçın

Doğukan Akdeniz

Dudu kılınç Cumaoğulları

Erdoğan Sorakın

Erdoğan Garip

Erkut Şahali

Fatma Şençağ

Fazilet Özdenefe

Feriha Tel

Fide Kürşat

Fikri Toros

Filiz Besim

Gaye Astan çoban

Gökhan Paşa

Gülden Karakaya

Haffe Işısal

Halil Uskuri

Hamit Caner

Hasan Öztaş

Haşim Kiracıoğlu

Hasret Destebanoğlu

Hazar Vahip

Hüda Avşaroğlu

Hülya Demirel akbil

Hülya Devaşan

Huri Akansoy

Hüseyin Özel

Hüseyin Gürşan

İzlem Nizam

Mahmut Kanber

Meftüne Hocalı

Mehmet Çağlar

Mehmet Ceylanlı

Mehmet k. Kişi

Muhittin t. Özsağlam

Osman Bican

Öykü Akcan

Reyhan Soyseven

Salahi Şahiner

Serkan Soyalan

Şifa Çolakoğlu

Sıla Usar incirli

Simge Okburan

Suzan Kısaoğlu

Teberrüken Uluçay

Tekin Söylemez

Tufan Vudalı

Tülay Sönmez

Tülin Murat

Ulaş Erzen

Umure Örs

Ürün Solyalı

Veli Ardıç

Yalçın Kömürcügil

Zalihe Sipahi