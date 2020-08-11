Lapta’ya yeni dernek binası

Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yeni binası dün törenle hizmete girdi.

Lapta Sahil Yolu girişi karşısında bulunan yeni hizmet binasının açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen binada dernek üyelerinin yapmış olduğu Eğitmen Zişan Damdelen eşliğinde hazırlanan el sanatları, resim nakış ve ahşap oyma işleri sergilendi.

Dernek yönetim kurulunun açmış olduğu stantlarda Herse, Bulgur Köftesi, Şamişi, Sulu Muhallebi, Kızarmış Fıstık, Kek gibi ürünlerin satışı gerçekleştirildi.

Canlı müzik eşliğinde ve Eğitmen Ersin Tünay yönetiminde Lapta Esintileri Korosunun seslendirdiği şarkılarla dernek binasının açılışı tam bir festival havasında geçti.

Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kuruluş çalışmaları 2018’de başlamış ve 2019 yılında resmi olarak faaliyete geçirilmişti.

Dernek bünyesinde birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştiriliyor.

Lapta kültürünü ileriye taşımayı hedefleyen dernek Lapta Belde halkına, Lapta Esintileri Korosu, Limon Çiçekleri Amatör Tiyatro Ekibi, Lapta Ahşap Oymacılığı, Lapta Nakışları gibi birçok sosyal ve kültürel faaliyetle hizmet veriyor.