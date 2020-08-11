KTAMS, siyah çelenk bıraktı

Gözde SÜREÇ SARI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dün Başbakanlık önünde “geçici işçi istihdamlarını” protesto etti.

Eylemde, KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ile Genel Sekreter Serman Yiğit konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Başbakanlık önüne siyah çelenk ve üzerine “Koltuk İçin Her Şey Mübah Mı?” sloganı yazılı bir koltuk bırakıldı.

KTAMS’ın eyleminde “Partizanca ve Adaletsizce İstihdama Son” yazılı pankart açıldı.

Sendika Genel Başkanı Güven Bengihan, geçici işçi istihdamlarının iş akitlerini inceleyeceklerini ve mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Bengihan: Adaletsizce istihdamlar yapıldı

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, hükümetin “partizanca ve adaletsizce istihdamlar” yaptığını savunarak, bunu protesto etmek için Başbakanlık önünde toplandıklarını söyledi.

Seçimler yaklaşırken, seçime destek amacıyla istihdamlar yapılmaya başlandığını savunan Bengihan, UBP’nin daha önce de bu tarz istihdamlar gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Partizanca ve adaletsiz istihdamların önüne geçmek amacıyla geçici memur alımlarının yasal düzenleme ile kaldırıldığını anımsatan Bengihan, geçici işçi istihdamlarının ise yasalarda mevcut olduğunu söyledi.

Yüz binlerce gencin hayallerinin çalındığını, umut hırsızlığı yapıldığını iddia eden Bengihan, buna göz yumanların, destek verenlerin gençlerin geleceğini çaldığını savundu.

Bengihan, adalete ve liyakata dayalı istihdam yapılmasını savunduklarını belirtti.

Geçici işçilerin akitlerini inceleyeceklerini dile getiren Bengihan, adalet için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Yiğit: Kaos içinde kaos

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit de basın açıklamasını okudu.

Ülkenin, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına bağlı olarak sosyo-ekonomik açıdan zorlu bir sürecin içerisinde bulunduğunu söyleyen Yiğit, “UBP-HP hükümetinin popülist politikaları doğrultusunda seçimlik ve partizanca yapılan yüzlerce geçici işçi istihdamı ile kaos içinde kaosu yaşamaktadır” iddiasında bulundu.