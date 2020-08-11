Günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 1.075,52 puandan tamamladı

Günü yükselişle kapattı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 1.075,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile KOBİ Sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Haftanın ilk işlem gününde 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.070 puanın üstünde tamamladı.
Analistler, yarın Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yeni tip Coronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki gerilime yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek olarak öneminin arttığını kaydeden analistler, 1.070 ve 1.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20    Son Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör    7,38    6,71    9,99
MLP Sağlık    17,19    15,63    9,98
Şok Marketler    12,68    11,53    9,97
Bizim Mağazaları    15,89    14,45    9,97
Gözde Girişim    5,20    4,73    9,94
Migros Ticaret    41,86    38,54    8,61
Karsan Otomotiv    2,93    2,71    8,12
Kartonsan    650,10    603,90    7,65
ASELSAN    18,03    16,79    7,39
Doğuş Otomotiv    16,96    15,85    7,00
Alarko GMYO    15,55    14,60    6,51
Ford Otosan    81,95    77,00    6,43
Sasa Polyester    13,21    12,47    5,93
Oyak Çimento    8,07    7,66    5,35
Ege Endüstri    723,50    687,90    5,18
Deva Holding    22,30    21,26    4,89
Akçansa    11,92    11,38    4,75
Kerevitaş Gıda    5,16    4,94    4,45
Ülker Bisküvi    23,06    22,10    4,34
Mavi Giyim    38,00    36,42    4,34
Foto>borsa
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Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 100 milyar dolar kulübüne girdi

Serveti çoğaldı

Sosyal medya devi Facebook'un hisselerinin değer kazanmasıyla, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 100 milyar doları aştı. Instagram’ın TikTok rakibi yeni video ürünü ve Reels’i kullanıma açmasından sonra Facebook hisselerinde yüzde 6'ya kadar yükselme yaşanırken Facebook’un yüzde 13’ünü elinde tutan Zuckerberg’in kişisel serveti de 100 milyar doları gördü.
Business Insider'ın haberine göre Zuckerberg, böylece Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile birlikte bu barajı aşan üç isimden biri oldu.
Zuckerberg’ün serveti sadece bu sene 22 milyar dolar yükselirken Jeff Bezos bu sene kişisel servetine 75 milyar dolar ekledi.
Coronavirüs salgını sırasında dünya genelinde insanların internet üzerinden alışveriş ve sosyalleşmeye yönelmesi ve daha fazla online içerik izlemesiyle Facebook, Amazon, Apple ve Google gibi şirketler kârlarını büyük oranda artırmıştı.

Tiktok’a rakip çıkardı
Facebook’un hisselerinin değer kazanmasının, TikTok’a karşı Instagram Reels adlı programını duyurması olduğu ifade edildi. Yatırımcıların bu açıklamadan sonra Facebook hisselerine karşı ilgisinin arttığı belirtildi.
Sosyal medya platformu Facebook geçtiğimiz hafta, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021'e kadar uzattığını da duyurmuştu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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