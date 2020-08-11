Günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 1.075,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile KOBİ Sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Haftanın ilk işlem gününde 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.070 puanın üstünde tamamladı.

Analistler, yarın Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yeni tip Coronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki gerilime yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek olarak öneminin arttığını kaydeden analistler, 1.070 ve 1.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Tümosan Motor ve Traktör 7,38 6,71 9,99

MLP Sağlık 17,19 15,63 9,98

Şok Marketler 12,68 11,53 9,97

Bizim Mağazaları 15,89 14,45 9,97

Gözde Girişim 5,20 4,73 9,94

Migros Ticaret 41,86 38,54 8,61

Karsan Otomotiv 2,93 2,71 8,12

Kartonsan 650,10 603,90 7,65

ASELSAN 18,03 16,79 7,39

Doğuş Otomotiv 16,96 15,85 7,00

Alarko GMYO 15,55 14,60 6,51

Ford Otosan 81,95 77,00 6,43

Sasa Polyester 13,21 12,47 5,93

Oyak Çimento 8,07 7,66 5,35

Ege Endüstri 723,50 687,90 5,18

Deva Holding 22,30 21,26 4,89

Akçansa 11,92 11,38 4,75

Kerevitaş Gıda 5,16 4,94 4,45

Ülker Bisküvi 23,06 22,10 4,34

Mavi Giyim 38,00 36,42 4,34

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Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 100 milyar dolar kulübüne girdi

Serveti çoğaldı

Sosyal medya devi Facebook'un hisselerinin değer kazanmasıyla, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 100 milyar doları aştı. Instagram’ın TikTok rakibi yeni video ürünü ve Reels’i kullanıma açmasından sonra Facebook hisselerinde yüzde 6'ya kadar yükselme yaşanırken Facebook’un yüzde 13’ünü elinde tutan Zuckerberg’in kişisel serveti de 100 milyar doları gördü.

Business Insider'ın haberine göre Zuckerberg, böylece Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile birlikte bu barajı aşan üç isimden biri oldu.

Zuckerberg’ün serveti sadece bu sene 22 milyar dolar yükselirken Jeff Bezos bu sene kişisel servetine 75 milyar dolar ekledi.

Coronavirüs salgını sırasında dünya genelinde insanların internet üzerinden alışveriş ve sosyalleşmeye yönelmesi ve daha fazla online içerik izlemesiyle Facebook, Amazon, Apple ve Google gibi şirketler kârlarını büyük oranda artırmıştı.

Tiktok’a rakip çıkardı

Facebook’un hisselerinin değer kazanmasının, TikTok’a karşı Instagram Reels adlı programını duyurması olduğu ifade edildi. Yatırımcıların bu açıklamadan sonra Facebook hisselerine karşı ilgisinin arttığı belirtildi.

Sosyal medya platformu Facebook geçtiğimiz hafta, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021'e kadar uzattığını da duyurmuştu.