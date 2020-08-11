Ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen 20 Temmuz Restorant Ahmet Kızılkılınç “Plaj Tenis Turnuvası” tamamlandı. 8-9 Ağustos tarihleri arasında İskele Makenzi Plajı’nda gerçekleştirilen “Plaj Tenis Turnuvası” çift kadınlar 10, çift erkekler 20, karışık çiftler 19 olmak üzere üç kategoride 49 takım mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvaya ana sponsor 20 Temmuz Restorant yanı sıra Serana Grup, Meysu, Karasula önemli sponsorlar katkı koyarak destek oldu. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzelenen 20 Temmuz Restorant Ahmet Kızılkılınç “Plaj Tenis Turnuvası” ülkemizin önde gelen voleybolcuların da katıldığı 20 Temmuz Restorant Ahmet Kızılkılınç Plaj Tenis Turnuvası’nda oynanan final maçları sonunda şampiyonlar belli oldu.

Başarılılar onurlandırıldı

Turnuvada Fair Play ödülü ise Nadir Çınarlı’ya verildi. “Plaj Tenis Turnuvası” finallerin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ve sponsorlara kupa, madalya ve özel ödüller Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Çağakan Kansu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu, ana sponsor 20 Temmuz Restorant direktörü Buket Kızılkılınç tarafından verildi.

Turnuvada dereceye girenler şöyle:

Çift Kadınlar

1. Ecem Açıkel-Fatma Kayol

2. Nadir Çınarlı-Melis Mevlit

Çift Kadınlar Alt Grup

1. Şavak Güzoğlu-Arzu Çağın

2. Dilek İyihisarcı-Gören Özakın

Çift Erkeler

1. Florin Sorodoc-Muhammed Chaudry

2. Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

Çift Erkekler Alt Grup

1. Tancan Kemaller-Sehan Şeyh

2. Mehmet Özcafer-Cafer Duvarcı

Karışık Çiftler

1. Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat

2. Melin Önkaya-Rasim Ülker



Karışık Çiftler Alt Grup

1. Ilgın Yiğit-Berkecan Ekinci

2. Sulltan Nazif-Çağın Öztenay