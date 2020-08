5 milyon Euro nakit destek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz hafta Beyrut’ta yaşanan trajik patlamanın ardından, Lübnan’a yardım ve destek sağlanması için Fransa ve Birleşmiş Milletlerin (BM) inisiyatifiyle telekonferans yöntemiyle düzenlenen uluslararası toplantıya katıldığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs 5 milyon Euro Tahsis Edecek” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Lübnan’a yardım sağlanması için, Rum Yönetimi’nin limanları ve havalimanları yanı sıra Baf’ta bulunan “Andreas Papandreu Hava Üssünü” de UNIFIL ile uluslararası toplumun kullanımına sunduğunu haber verdi.

Anastasiadis’in, Lübnan’ın patlamanın ardından ortaya çıkan ihtiyaçları için, Rum Yönetimi’nin 5 milyon Euro tahsis edeceğini açıkladığı da belirtildi.

Habere göre; Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in telekonferans esnasında, Rum Yönetimi’nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu, aynı zamanda patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise bir an önce iyileşmeleri dileğinde bulunduğunu iletti.

Anastasiadis’in, Lübnan’a gerekli yardımın sağlanması için, uluslararası toplumun hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söylediği de iletildi.

Konuşmasında Rum kesiminin Lübnan’la daima kardeşçe ilişkilere sahip olduğunu ve 1976 ile 2006 yılındaki iç savaşlar esnasında binlerce Lübnanlıya güvenli bir sığınak olduğunu ifade eden Anastasiadis, Rum kesiminin şimdi de Lübnan halkının rahat bir nefes almasına ilişkin uluslararası çabalara aktif bir şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Rum hükümetinin bu amaçla 5 milyon Euro’luk bir ekonomik yardımda bulunacağını dile getiren Anastasiadis, gerekli olduğu addedilen insani ve her türlü yardım için, Rum Yönetimi’nin limanları ve havalimanları yanı sıra Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssünü de UNIFIL, BM ve genel olarak uluslararası toplumun kullanımına sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Rum kesiminin hali hazırda Lübnan’a kurtarma ekiplerini gönderdiğini de dile getiren Anastasiadis, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından talep edilen her türlü ekstra yardımda bulunmaya hazır olduklarını da açıkladı.

Beyrut’a 5 tondan fazla malzeme yardımı gönderildiğini öte yandan içerisinde tıbbi malzeme, jeneratör, kıyafet ve uzun ömürlü gıda bulunan 40 tonluk diğer yardımın da yarın gönderileceğini belirten Anastasiadis, bu yardımın önümüzdeki haftalarda da gönderilmeye devam edeceğini söyledi.

Anastasiadis konuşmasının sonunda, ülkenin bu büyük krizi atlatması için, uluslararası toplumun Lübnan’la dayanışma içerisinde olacağı ve Lübnan’a gerekli yardımda bulunacağı konusunda emin olduğunu da sözlerine ekledi.