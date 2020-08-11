Klasikler hazine aradı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” faaliyetini gerçekleştirdi.

Yılın üçüncü organizasyonu olan etkinlik, “Lefgoşa’nın Hazineleri” adıyla yapıldı. 57 klasik aracın katıldığı etkinlik, çok keyifli ve eğlenceli geçti. Lefkoşa Levent İlkokulu otoparkında başlayan etkinlikte klasik severler, bulmaları istenen yedi farklı noktadan geçerek finişe ulaşmaya çalıştı. Lefkoşa’nın tarihinde önemli yerleri ve mekanları bulmaya çalışan ekiplere Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs şivesine ait kelimelerden oluşan 21 soru soruldu, gidecekleri bir sonraki tarihi noktayı bulmaları için yönlendirme yapıldı.

Lefkoşa’yı gezen klasik severler yine geçtikleri yerlerden ilgiyle takip edildi.



“En İyi Korsan” düelloda belli oldu

Yarışmada, iki ekip 21 sorunun 18’ine doğru cevap vererek finalde düelloya kalmayı başardılar. Fahriye Köroğlu – Sultan Köroğlu ve Ayşe Deveci’den oluşan ekip finalde Salih Öztunç – Seren Yorulmaz ekibine üstünlük sağlayarak “En İyi Korsan Ekip” ödülünü kazandılar. İkincilik ise 16 doğru cevapla Kemal – Mine Köroğlu çiftinin oldu.

150 kişinin katıldığı etkinlik, gecenin son noktası olan Bigos Grill Restoran’da sunulan gece yemeğinin ardından tamamlandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 10:10