Türk Maarif Koleji binasının temeli atıldı

İbrahim DİRAN

İskele’de Türk Maarif Koleji binasının temeli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle atıldı.

Öğrencileri halen Bekirpaşa Lisesi’nde eğitim gören kolejin yeni binasının Şubat 2021’de tamamlanması öngörülüyor.

Finansmanı Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacak okulun maliyetinin 8 milyon TL olduğu belirtildi.

Binada 10 sınıf, 6 laboratuvar ve atölye ile bir kütüphane olacak; okul bahçesinde ayrıca basketbol/voleybol sahası ve araba park yeri de yer alacak.

Temel atma törenine Başbakan’ın yanında, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de katıldı.

Tatar: Eğitimde en iyi imkânları sunmak istiyoruz

Başbakan Ersin Tatar, temel atma töreninde yaptığı konuşmada kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hayırlı vesilelere neden olmasının çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Girne’de de modern ve donanımlı Mustafa Çağatay İlkokulu’nun bu yıl eğitime başlayacağına işaret eden Tatar, bugün temeli atılan bina için “İnşallah bittiğinde, KKTC’nin en iyi okullarından bir tanesi olacaktır” dedi. Tatar, ülkeye sahip çıkma adına, karakterin oluşmasında en önemli vazifelerden bir tanesinin gelecek kuşakların iyi yetiştirilmesi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu: Bölgenin hedefleri yükselecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da İskele’de kolej binası çalışmasının, çocuklara fırsat eşitliği yaratma adına atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Başbakan, Vakıflar İdaresi, İskele Bekir Paşa Lisesi Okul Aile Birliği ve İskele Belediyesi’nin gayretleri ile bu noktaya gelindiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Ortak fikir, ortak akıl, ortak enerji ve Başbakan’ın desteğiyle bir eser ortaya çıkıyor” dedi.

Kolejin 10 yıllık bir serüven olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Bekir Paşa Lisesi’nde kolej eğitimine 2010’da başlandığını, yeni okulun ise 2021’de tamamlanmış olacağını anlattı.

Yeni kolej okulu ile birlikte İskele bölgesinin umudunun ve hedeflerinin yükseleceğine inandıklarını da ifade eden Çavuşoğlu, “Bölgenin kalkınma ve kentleşmesine ivme kazandıracak” dedi.

Gökmen: Yardım ve yatırım yapıyoruz

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen, göreve geldiğinde kendisini ilk arayanın Nazım Çavuşoğlu olduğunu ve İskele’de kolej binası için kaynak talebinde bulunduğunu anlattı. Vakıflar İdaresi olarak eğitim yanında sağlık alanında da yatırımlarda ve ihtiyaçlılara yardımlarda bulunduklarını belirten Gökmen, Girne’ye de bir hastane kazandırmak üzere olduklarını ifade etti. Gökmen, “Bir öğretmen olarak bu okulda çağdaş eğitimin yanında milli ve manevi değerlere bağlı öğrenciler yetişmesini temenni ediyorum” dedi.

Sadıkoğlu: Hayalini kurduğumuz bir yatırım

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kolej binasının belde insanının uzun yıllardır hayalini kurduğu bir yatırım olduğunu söyledi.

İskele Belediyesi olarak çalışmalara proje çizimi ile katkı koyduklarını ifade eden Sadıkoğlu, “İskele’ye bir değer daha katmış olacağız” dedi. Sadıkoğlu, projenin finansmanını sağlamasından dolayı Vakıflar İdaresi’ne ve katkıda bulunan tüm kesimlere teşekkür etti.

Bekirpaşa Lisesi Müdürü Engin Ersoy, kolej binasının 10 yıllık bir hayal olduğunu, Bekir Paşa Lisesi’nde kolej eğitiminin 2010-2011’de başladığını kaydetti.

Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Latife Pehlivanoğlu ise kolej binasının yıllardır hayalini kurdukları bir bina olduğunu söyledi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Sağlık Bakanlığı protokol imzaladı

İş birliği yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre; bu protokolle KKTC’nin kan ihtiyacının daha etkin bir biçimde karşılanması hedefleniyor.

Daha verimli bir kan politikası için Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın birlikte yürüttüğü çalışmalara önümüzdeki günlerde hız verileceği belirtildi.

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Gençlik Dairesi Gönüllü Liderleri etkinlik gerçekleştirdi

Alevkayası temizlendi

Gençlik Dairesi Gönüllü Liderleri Alevkayası’nda çadırlı kamp düzenleyerek, “Temiz Bırak” etkinliği gerçekleştirdi. Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre; Daire Müdürü Hasan Eren ve görevli personel de etkinliğe katılırken, kamp kurarak çevreyi temizleyen gençler, kamp bitimi sonunda da temiz bir halde bırakarak ayrıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, etkinliği gerçekleştiren gönüllü liderlere teşekkür ederken, toplumda “çevreyi temizleyelim” yerine “çevremizi kirletmeyelim” bilincinin yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyayı ve KKTC’yi etkisi altına alan Coronavirüs’e de dikkat çeken Eren, etkinliği kendi içlerinde sayıyı artırmadan ve sosyal mesafe kuralı ile hijyen önlemlerine uyarak gerçekleştirdiklerini ekledi.

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Meclis bugün toplanıyor

Meclis Genel Kurulu, bugün 7. olağanüstü birleşimini yapacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantının özel gündeminde, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası görüşülecek.

Genel Kurulun gündeminde Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı da bulunuyor.

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Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 10:02