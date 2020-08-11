Usulsüz avans ‘söz konusu değil’

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Belediyesi’nin Maliye Bakanlığı’nı aldatıp, usulsüz avans aldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Amcaoğlu, “Herhangi bir usulsüz işlem asla söz konusu değildir. Daha önce başka belediyelere de benzeri ödemeler yapılmıştır” dedi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; Amcaoğlu, “2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın ‘Avanslar’ yan başlıklı 24’üncü maddesi, bütçede ödeneği olan amaçlar için, ita amirinin göstereceği gerekçeler üzerine, Maliye Bakanlığı’nın onayı ile avans verilebileceğini hükme bağlar” ifadelerini kullandı.

“Dolayısıyla belediyelere katkı kalemi, ilgili bütçede olduğundan, Maliye Bakanının böyle bir avans yetkisini kullanması kesinlikle yasa dışı değildir. Daha önce de birçok belediyeye bu avans kullandırılmıştır” diyen Amcaoğlu, Gazimağusa Belediye Meclisi’nin kararı, bu kararın İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi ve İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine, avansın kullandırıldığını ifade etti.

Amcaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bahse konu durumda da aynı süreç yaşanmıştır. Belediye Meclisi karar almıştır. Bu karar İçişleri Bakanlığı’na bildirilmiştir. Akabinde karar bize gelmiştir ve ödeme yapılmıştır. Herhangi bir usulsüz işlem asla söz konusu değildir. Daha önce başka belediyelere de benzeri ödemeler yapılmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 10:34