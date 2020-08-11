Türkiye’de can kaybı 5 bin 858

"Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 62 bin 219 test yapıldı, bin 193 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, bin 211 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 224 bin 970 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, vaka sayısı 241 bin 997, vefat sayısı 5 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 603, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip."

Genelge gönderildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Covid-19 genelgesine göre; bundan böyle yapılacak denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak. İçişleri Bakanlığınca valiliklere, "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi.

Bakanlıkça 81 il valiliğine gönderilen genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede farklı tarihlerde illere gönderilen genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak, süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususunda valiliklerin talimatlandırıldığı ifade edildi.

Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının belirtildiği genelgede, ülke genelinde yapılacak denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'Sağlık için, hepimiz için' mottosu ile yarın yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.”

Etkin denetim yapılacak

Coranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlerle belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların, gerekse vatandaşların bilinçlendirilmeleri ve tedbirler ile kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerin kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştirileceğinin altı çizildi.

Bu amaçla önümüzdeki 10 gün boyunca konu ve faaliyet alanı bazlı olacak şekilde (belirlenecek günlerde tüm lokanta ve restoranların denetlenmesi, diğer gün toplu ulaşım araçlarının kontrol edilmesi gibi) sahada etkin denetimin yapılacağı bildirildi.

