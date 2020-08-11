Gündemi belli

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dışındaki Lefkoşa kazası muhtarlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; Akıncı, muhtarların sorunlarını dinledi ve gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gayri resmi beşli toplantının gündeme geleceğini söyledi.

Akıncı, 1976-1990 yılları arasında 14 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, muhtarların verdiği hizmetin önemini en iyi bilen kişilerden biri olduğunu kaydetti. Muhtarların, yerel yönetimlerin en önemli temel taşlarından olduğuna dikkat çeken Akıncı, halkın içinde görev yapan muhtar ve belediye başkanlarının, halkın sorunlarına yakinen şahit olduklarını belirtti.

Konuşmasında Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayından Ekim ayına ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkenin seçim sürecini geride bırakarak bir an önce halka hizmete odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gayri resmi beşli toplantının gündeme geleceğini, BM Genel Sekreteri’nin bu konuda çalışma yapma taahhüdü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun çözülmesinin bölge istikrarına katkı koyacağını kaydetti.

Muhtarlar da yaptıkları konuşmalarda, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresi boyunca bağımsız ve tarafsız kaldığını gözlemlediklerini ve muhtarlara gösterilen ilgiden memnun olduklarını” dile getirdi.

