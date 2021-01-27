Lefkoşa’da 9, Girne’de 14, Mağusa’da 14 yeni vaka

hava yoluyla gelen 1 vaka ile toplam 38 oldu

Lefkoşa’da 9, Girne’de 14, Mağusa’da 14 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 665 olduğunu, 34’ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını,  2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Gazimağusa bölgesinden olduğunu belirtti.

Güneyde 109 vaka 2 can kaybı
Bu arada Güney Kıbrıs'ta da son 24 saat içerisinde 2 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, gerçekleştirilen 10 bin 992 testle 109 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 30 bin 252'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 190'a yükseldi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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