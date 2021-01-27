Lefkoşa’da 9, Girne’de 14, Mağusa’da 14 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 665 olduğunu, 34’ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Gazimağusa bölgesinden olduğunu belirtti.

Güneyde 109 vaka 2 can kaybı

Bu arada Güney Kıbrıs'ta da son 24 saat içerisinde 2 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, gerçekleştirilen 10 bin 992 testle 109 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 30 bin 252'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 190'a yükseldi.

