Ömer KADİROĞLU

Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar çerçevesinde Lefkoşa’nın bir hafta ve Girne’nin de iki hafta süreyle kapatılması üzerine, çok sayıda vatandaşın Gazimağusa ve Karpaz’a akın ettiği bildirildi. Diyalog’a konuşan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak “Sadece bizim bölgeye 500’den fazla araç geldi” dedi.

tv2020’de canlı yayına bağlanan Yeşilırmak, bölgeye akın eden bazı vatandaşların yazlık ev sahibi olduğunu, bazılarının ise yakınlarının yanına yerleştiğini belirtirken, yaşananlar karşısında herkese uyarı yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yeşilırmak “Biz bölgemize gelen insanlara neden geldiklerini soramayız. Sadece sağlık kurallarına uymalarını söylüyoruz” dedi.

Emrah Yeşilırmak şöyle dedi:

“Bölgemize özellikle Girne ve Lefkoşa bölgesindeki öngörülen kapanma kaynaklı ciddi bir taşınma söz konusudur. Dolasıyla bölgemize gelen ve burada yaşayan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını önemle rica ederim. Covid- 19 bu tarz haraketliliği çok sever ve hastalığın yayılması için uygun zemini yakalar. Önümüzdeki 15 günlük süre bölgemiz için çok daha riskli olabilir. Bu nedenle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına ÇOK daha fazla dikkat etmeliyiz.

Aynı şekilde bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin de bu durumu dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmelerini rica ederim.”