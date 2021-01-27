İngilizler, sistemsizlikten şikâyet etti

Sağlık Bakanlığı’nın çağrısına uyarak aşılanmak için dün Girne Akçiçek Hastanesi’ne giden 80 yaş üstü İngilizler saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Yaşanan sıkıntılardan yakınan İngilizler, sistemsizlikten yakındı.

Jena Unwin isimli kadın, dün yaşananları sosyal medya paylaşımında şöyle aktardı:

“Burası Girne Hastanesi. 84 yaşındaki Nanem için bize 12.00-15.00 arası süre verildi.

Biz de saat 11.50 ' de buraya geldik ve bilet almamız gerektiği söylendi. Ancak şimdi öğle yemeği molası verdiler, bu yüzden önümüzdeki yarım saat kimseye bilet vermiyorlar.

Herkese yetecek kadar oturma yeri yok. Sabah 10.00 ' dan beri burada olan insanlar hala aşılanmadı. Sistemsizlik herkesi rahatsız etti.”