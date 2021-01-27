14 gramı 450 Euro

Suna ERDEN

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda evlerinde uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Prince Obinna Enyınnaya ile Chiogizirim Prosper Opara hakkındaki soruşturma devam ediyor. Uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen iki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Chiogizirim Prosper Opara’nın itirafta bulunduğu, 450 euro karşılığında 14 gram hintkeneviri satın aldığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne Gönyeli’de bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine ihbar geldiğini, aynı gün saat 15.00 sıralarında belirtilen adreste arama yapıldığını anımsattı. Polis, yapılan aramada Chiogizirim Prosper Opara’nın yatak 12 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 800 dolar ile bin 950 TL bulduklarını söyledi. Polis, ayrıca evin mutfak kısmında da üzerinde uyuşturucu madde kalıntıları bulunan metal hassas terazi de tespit edilip emare alındığını belirtti.

Prince Obinna Enyınnaya’nın yatak odasında yapılan aramada ise elbise dolabında bulunan cüzdanında yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu kaydeden polis, iki zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi hâlâ aranmakta olan bir şahıstan 14 gram olarak 450 euro karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan bir şahsın olduğunu belirterek, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.