Yeni takvim belirlenecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 Şubat'ta yapılması planlanan Kolej Giriş Sınavı’nın erteleneceğini belirtti. Amcaoğlu, akademik takvim üzerinde de çalışma yapılacağını söyledi.

Amcaoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı konuşmada, sağlığın her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, okullardaki öğrencilerin yarından fazlasının yüz yüze eğitime katılmadığını söyledi. Olgun Amcaoğlu, “Yüzde 53 oranında çocuk yüz yüze eğitime katılmadı. Öğrencilerin yarısı okula gidince, ‘yüz yüze eğitimi başardım’ diyemezsin” dedi.

Amcaoğlu, “Yüz yüze eğitimi durduruyoruz. Gerekirse tüm okulları kapatın, ilerleyen süreçte daha sonra yeniden açarız dedim. Binlerce öğrenci ve öğretmen uzaktan eğitime hazır” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, “dersler ve materyaller tamamdır. Uzaktan eğitimle ilgili 2 bin 500 civarında öğrencinin eksikliği var bunların giderilmesi için çalışılacak” dedi.

Olgun Amcaoğlu, uzaktan eğitime yönelik bazı teknik eksikliklerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve okullardaki alt yapı çalışmalarının geliştirileceğini söyledi.