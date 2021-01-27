Serdar ŞENGÜL

Covid-19 aşılama programı 65 yaş ve üstü kişilere yönelik devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine dün sabah aşılama merkezlerinden biri olan Lefkoşa’daki Trenyolu Hastanesi’ne giden 65 yaş ve üstü vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı. Sabahın erken saatlerinde aşı için hastanede toplanan yaşı ilerlemiş bireyler, saatlerce bekledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Resmen işkence çekiyoruz. Keşke böyle saatlerce bekletmeseler… Bizler yaşı ilerlemiş ve birçok hastalığı bulunan kişileriz” diyerek dert yandı.

Ne dediler…?

Cavidan Elivan

“Resmen perişan olduk, aşılama için sabah 07.00’de eşimle burada hazır bulunduk ancak bizi saatlerce ayakta beklettiler. Bu şekilde bekletmek olmaz. Bizlerin çeşitli rahatsızlıkları var öğlen oldu ancak aşılanabildik.”

Emine Ali

“Annem 80 yaşında tekerlekli sandalye ile buraya gelebildi. Saatlerce bekledik, yaşlı insanlarımız perişan oldu. Keşke doğru düzgün bir aşılama sistemi yapsalar, insanlar da perişan olmasa…”

Emine Gazioğlu

“Tam 3 saat aşı için bekledik. Yaşımızı ilerledi, birçok hastalığımız var. Saatlerce bekleyince kimimizin tansiyonu çıkıyor kimimiz de bayılacak hale geliyor. Ayrıca çok yoğunluk oluyor ve virüs kapma riski doğuyor.”

Mukaddes Garip

“Yürüyemiyorum, tekerlekli sandalye ile geldim ve saatlerdir bekliyorum. Havalarda soğuk, üşüdüm ve bayılacak hale geldim. Bu kadar bekleyeceğimi bilsem aşı olmak için gelmezdim. Keşke yaşlı bireyler evlerinde aşılansaydı.”

Şizan Yavuz

“Üç gündür buraya gidip geliyorum. Aşı için bekliyorum ve yaptıramadan gidiyorum. Organizasyon yok, plan yok. İnsanın aşı olası da gelmiyor. Hasta, sakat ve yaşı ilerlemiş kişiler evde aşılansın. Hem hastanelerde yoğunluk olmaz hem de insanlar perişanlık yaşamaz.”

Bülent Güler

“Aşı olmak için dört saat bekledim. Benim gibi onlarca kişi aşı kuyruğuna girdi. Keşke sistem olsaydı da insanlar böyle perişan olmasaydı. Resmen bize işkence çektirdiler.”