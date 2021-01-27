Yasal statüleri yok

Suna ERDEN

Düzova bölgesinde 3 kişiye ait mandıradan toplam 12 kuzu çaldıkları tespit edilerek tutuklanan Ömer Çelik, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa, ülkede kalma izinleri bulunmadığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Ömer Çelik ise teminatla serbest kaldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktararak, teminat talep eden polis, Ömer Çelik, Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’nın 18 -19 Ocak 2021 tarihleri arasında Düzova’da C.G.’ye ait mandıradan 8 kuzu çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların kulak numarası olmayan kuzuları araca koyup kendilerine ait ağıla götürdüklerini ifade etti. Polis memuru, C.G.’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu zanlıların 20 Ocak’ta tespit edilerek, yakalandıklarını açıkladı.

Polis, C.G.’ye ait mandıradan çalınan 8 kuzunun bulunduğunu da söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlıların 15- 19 Ocak tarihleri arasında H.S. ile M.G. isimli şahısların mandırasından da toplam 4 kuzu çaldıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, söz konusu 4 kuzunun da bulunduğunu belirtti.

Zanlıların 6 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’nın KKTC’de yasal statülerinin kalmadığını, Ömer Çelik’in ise çalışma izinli olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Çelik serbest kaldı

Mahkeme, Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa'nın 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevinde beklemelerine emir verdi. Zanlı Ömer Çelik ise 3 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Çelik’in davaları bitinceye kadar yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

