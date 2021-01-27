Aile yakınları kriz geçirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde 29 Ocak 2018 tarihinde işlenen cinayet davasının kararı dün açıklandı. Kennedy Taombabwa Dede’yi ciddi şekilde darp edip, gölete atarak boğularak ölmesine neden olan Nidai Şanlı’ya 27 yıl, cinayette suç ortaklığı yapan Ozan Körkurt ile Simge Dağdur’a 13’er, kardeşini olay günü arayarak suça teşvik eden Onur Körkurt 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dede’yi darp etmeyen ancak aracının olayda kullanılmasına müsaade eden, olay yerinde bulunan

Zekeriya Kurucu da 9 yıl hapse mahkum edildi.

Karar sonrası sanık yakınları sinir krizi geçirdi, 17 yıl hapse mahkum edilen Onur Körkurt bayıldı.

Şanlı elebaşı

Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, mahkemelerin genellikle genç suçlulara karşı çok uzun süreli hapislik cezası vermekten yana olmadığını ancak kamu menfaatinin ve konu suçun kamuda yarattığı olumsuz etkilerinde göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.

Nidai Şanlı’nın, maktulün kaçırıldığı apartman ve gölette sürekli ona vurduğunu ve elektrik şoku verdiğini anlatan Şenol, diğer sanıkları da teşvik ettiğini ifade etti. Şenol, sanık Onur Körkurt’un, kardeşi olan sanık Ozan Körkurt’u arayarak kavgaya çağırdığını ve suça teşvik ettiğini aktardı.

Şenol, Onur Körkurt’un, Şanlı’dan sonra cinayetteki diğer etkin sanık olduğunu vurguladı.

Zekeriya müdahale etmedi

Sanık Ozan Körkurt’un da cinayette aktif rol aldığını belirten Şenol, Simge Dağdur’un ise cinayete

gölette dahil olduğunu ifade etti. Şenol, sanık Zekeriya Kurucu’nun, aracının cinayette kullanılmasına izin vererek olaya dahil olduğunu, ancak maktüle müdahalede bulunmadığını ve olay anında sürekli ağlayarak, pişmanlığının ilk anda başladığına vurgu yaptı. Şenol, ayrıca sanığın, “polis geliyor” diyerek olayı bitiren kişi olduğunu da ifade etti.

Ayrı cezalar takdir edildi

Sanıklar lehindeki ve aleyhindeki tüm hususları açıklayan Şenol, Nidai Şanlı’yı 27, Onur Körkurt’u 17, Zekeriya Kurucu’yu 9, Ozan Körkut ile Simde Dağdur’u ise 13’er yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Aileler sinir krizi geçirdi, Onur hastaneye kaldırıldı

Karar sonrası sinir krizi geçiren sanık yakınları, uzun süre mahkeme binasının arka kısmında bekledi.

Sanıklar, kararın hemen ardından, hızlı bir şekilde araca yerleştirilerek Merkezi Cezaevi’ne götürülürken, fenalaşarak bayılan Onur Körkurt, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.