Ekmeğe hücum

‘Kapanma’ kararı sonrasında Lefkoşa’daki marketler yoğunluk yaşadı

Ekmeğe hücum
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Onur ULAĞ

   Başbakan Ersan Saner’in Lefkoşa ve Girne’deki vaka sayılarının artmasını gerekçe göstererek, bugünden itibaren kapanma olacağını açıklamasının ardından bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar marketlere akın etti.
   Lefkoşa’da marketleri dolaşan Diyalog muhabiri, özellikle ekmek reyonlarının boşaldığını tespit etti. Ekmek bulamayan bazı vatandaşların ise, bu yaşananları savaş dönemine benzetti.
   Market işletmecileri ise fırınların açık olacağını, dolayısıyla ekmek sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, vatandaşların panik yapmamasını istedi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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