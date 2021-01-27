3 ay gizlendi

Suna ERDEN

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda 8 Kasım 2020 tarihinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir kahvehaneyi kurşun yağmuruna tutup, üç kişinin ağır yaralanmasına neden olan Taşkın Güneş, aylar sonra ortaya çıktı.

Olaydan sonra kayıplara karışan Güneş’in önceki gün polise teslim olduğu belirtildi. Zanlı hakkında ‘taammüden adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama’ suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Üç kişiyi yaralamıştı

Gemikonağı'nda faaliyet gösteren S.G’ye ait kahvehane 8 Kasım 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında silahlı saldırıya uğramıştı.

Açılan ateş sonucu İbrahim Güder karnından, Behiç Kurtçebe kalçasından, Tamer Işıklar ise baldırından vurulmuştu. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma yapan polis, failin Taşkın Güneş olduğunu tespit etmişti. Ancak olaydan sonra kayıplara karışan zanlı tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülmüştü.