Karşılıklı adımlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ı ziyaretinin üzerinden bir hafta bile geçmeden Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas Güney Kıbrıs’a gitti.

Fileleftheros gazetesi, askeri törenle karşılanan Tasulas’ın, Başpiskopos Makarios’un büstüne çelenk koyduğunu; ardından da Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Tasulas’ın Hristodulidis ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, 7 yıldır durağanlıkta olan Kıbrıs sorunu sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından yeniden canlandırılmasının, Kıbrıs meselesi açısından önem taşıdığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Tasulas, Avrupa Birliği’nin (AB) de Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi gösterdiğini açıkladığını ve Türkiye’nin adadaki “askeri işgali ile yasa dışı istilasının” üzerinden geçen 51 yılın ardından, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ortak hedef karşısında birleşmek için daha da güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Tasulas, diyalogun yeniden başlatılması konusundaki hedeflere dair duygusal ya da alaycı olmadıklarını belirterek, 7 yıllık durgunluğun ardından, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın konuya yaklaşımını göz önünde bulunduranların iyimserlik içerisinde olabileceğini söyledi.

Kıbrıs sorununu her daim BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ele aldıklarını belirten Tasulas, oldu-bittilerin kabul edilmeyeceğini ve Kıbrıs’taki tüm sakinlerin dini ile ırkı fark etmeksizin AB Müktesebatı’ndan faydalanabileceği koşullarda adanın yeniden birleşmesini arzu ettiğini kaydetti.

İlk dış ziyareti

Gazete, Hristodulidis’in açıklamalarında ise Tasulas’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmiş olmasından onur duyduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Tasulas’ın ziyaretinin yalnızca sembolik değil, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında 2023 yılında oluşturulan Yüksek İş Birliği Konseyi ve Kıbrıs sorununda yaşanan hareketlilik göz önünde bulundurulduğunda esaslı bir ziyaret olduğuna işaret ederek, zorluklar ve tahriklere rağmen bu süreçte olumlu gelişmeler yaşanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın 1 Ocak 2026’dan itibaren 6 ay süreyle devralacağı AB Dönem Başkanlığı sürecinde Orta Doğu ülkeleri ile AB’yi yakınlaştırmak ve AB gündemini daha ileri taşımak için çaba göstereceklerini kaydetti.

