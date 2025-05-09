Mersin’de kilosu 100, Kıbrıs’ta 640 lira

Abdullah SUİÇMEZ-Hamit ER

Yazın sevilen meyvelerinden olan kirazın marketlerdeki satış fiyatı 640 lira olurken, yeşil erik 340, kayısı ve şeftali 230, çilek ise kilosu 150 liradan satılıyor. Kirazın Mersin halinde dünkü fiyatının 100, çileğin 50, eriğin 90, kayısı ve şeftalinin de 40 lira olduğunu belirten vatandaşlar, Kıbrıs'taki fiyatların düşmesi için ucuz bölgelerden daha çok ithalat yapılmasını önerdi.

“Çocuklarla birlikte markete gittiğimiz zaman ciddi zorluklar yaşıyoruz” diyen vatandaşlar, kilosu 640 liradan kiraz veya 230 liradan kayısı alamadıklarını söyledi. Kıbrıs’ın pahalı bir ülke haline geldiğini belirten vatandaşlar, ucuz Türkiye pazarına yönelmenin şart olduğuna dikkat çekti.

Ne dediler?..

Ahmet Atay

“Her gün farklı bir fiyatla karşılaşıyoruz. Denetim yok, ilgilenen yok. İnsanlar aç kalamaz, pahalı bile olsa alıyor. Alamayanlar da aç kalıyor. Mesela kiraz alınacak gibi değil.”

Tahir Sinekçi

“Kiraz alacağıma et alırım. Bu fiyata kiraz alınmaz, yanına bile yaklaşılmaz. Ama eğer torunlar isterse taneyle belki alırım.”

Osman Silahşör

“Kiraz hem kalitesiz hem pahalıdır. Kirazın fiyatı düşerse o zaman alırım. Erik de çok pahalı, bu nedenle bir süre almayacağım.”

Önder Aslan

“Meyve-sebze fiyatları çok yüksek. Kirazın fiyatı uçmuş. Neredeyse bir adet kiraz 10 liraya denk geliyor. Almam da yemem de. Önümüzdeki aylarda fiyatı düşerse belki o zaman alırım. “

Servet Can

“Birçok ürün çok pahalı. Belki biz alabiliyoruz ama bütçesi yetmeyenler var. Meyveler de sebzeler de alınacak gibi değil. Çoğu insanlar ihtiyaçlarını alamıyor. Kirazı bir süre almayacağım.”

Mete Alp

“Fiyatlar roket gibi uçtu. Ürünler çok pahalı, asgari ücretli inşalar alıp yiyemez, yüksek enflasyon, yüksek fiyatlar. Mesela kirazın fiyatı aldı, başını gidiyor. Çoğu insanın bütçesi kiraz almaya yetmez.”

Hatice Oğuzca

“Devlet memurları bile zorlanıyor, özel sektörde çalışanlar hiç alamaz. Bu fiyattan kiraz alınmaz da yenilmez de.”

Mehmet Barbaros

“Kiraz, erik ve birçok meyve çok pahalıdır. Tanesi 10 liran erik veya kiraz mı yiyeceğim. Almam da yemem de.”

Oya Öznergiz

“Canım çok çekerse belki alırım, ama illa bir kilo kiraz almam gerekmiyor. Meyve-sebze fiyatları aldı başını gitti. Çoğu insan birçok üründen feragat ediyor.”