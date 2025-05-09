Ekipler hazır

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından ortak deprem tatbikatı yapıldı.

Ankara’da yapılan "Türkiye-KKTC DAK Tatbikatı 2025"e KKTC'den 10 askeri, 7 sivil savunma olmak üzere 17 personel katılım sağladı.

Acil durumlarda arama ve kurtarma senaryolarının canlandırıldığı tatbikatta deprem arama-kurtarma köpekleri de boy gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikata, İnsani Yardım Tugay Komutanlığının 80 personelden oluşan DAK Bölüğü tarafından icra edildi.

Tatbikat, personelin doğal afete müdahale eğitimini geliştirmeyi ve DAK Bölüğü ile KKTC personelinin müşterek harekat kabiliyetini sağlamayı amaçlıyor.

Tatbikatta helikopterle kazazede tahliyesi, kaybolmalarda arama kurtarma, kazalarda arama kurtarma ve depremde arama kurtarma hususlarında ortak taktik, teknik ve usulleri geliştirme ve iki ülke personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.

Tatbikata yönelik hazırlık ve eğitimler 4 Mayıs'ta başlarken, tatbikatın fiili safhası ise bugün gerçekleştirildi.