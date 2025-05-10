Çözüm şart

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs’la ilgili kararlarının çerçevesini değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimin kabul edilemez ve yasadışı olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini Güney Kıbrıs’a yapan Tasulas, dün Rum Meclisi’ne hitap etti.

Habere göre Tasulas, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde gösterilen çabaları desteklemeye devam edeceğini ve bunun, Kıbrıs halkının bütününün çıkarına ve refahına olduğunu söyledi.

Tasulas, oldu-bittileri hiçbir zaman kabul etmediklerini ve bundan böyle de kabul etmeyeceklerini belirterek, zorlama ve yasa dışılıkların hiçbir durumda adalet getirmeyeceğine işaret etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın barış, bağımsızlık ve yeniden birleşme için ortak mücadele vermeye devam edeceğini kaydeden Tasulas, “Türk istilasının” üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçtiğini, adanın üçte birinin “işgal altında” olduğunu ve üzerinde uzlaşılmış çerçevenin dışında kabul edilemez argümanlar ortaya konulduğunu söyledi.

Habere göre Tasulas, Kıbrıs’ta ileri sürdüğü “işgalin” ardından radikal bir şekillenme olduğunu; toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan modernleşme meydana geldiğini ve Yunanistan’ın da desteğiyle Avrupa Birliği’ne üye olunduğunu kaydetti.

Bu durumun “travma” yarattığını, ancak “mucize” de olduğunu ifade eden Tasulas, Rum ekonomisinin mevcut olduğunu savunduğu “işgalin küllerinden doğarak” çarpıcı şekilde geliştiğini ve Uluslararası Hukuk ile Deniz Hukuku’na bağlı kalarak egemenlik haklarını etkin şekilde kullandığını söyledi.

Tasulas, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün istikrar ve güvenlik unsuru olarak güçlendiğine işaret ederek, Yunanistan’ın da katılımıyla üçlü ittifaklar kurulduğunu ve barış ile refah köprüleri atıldığını belirtti.