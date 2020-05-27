Lüks araç alevler arasında kaldı

BMW X5 marka araç Girne yokuşunu indikten sonra alevler içerisinde kaldı

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Lefkoşa- Girne anayolunun Boğaz mevkinde lük araç alevler içerisinde kaldı. Girne’den Lefkoşa’ya giden  Gökmen Güler’e ait BMW X5 marka araç Girne yokuşunu inip Boğaz mevkine geldiği sırada bir anda motor bölümünden yanmaya başladı. Araç sürücüsü hemen aracını kenara çekti ve itfaiyeyi aradı. İtfaiye kısa sürede gelip yangına müdahale etti.
Müdahale sonrasında yangın söndürüldü ancak araçta büyük oranda maddi zarar meydana geldi
Aracın neden alev aldığı araştırılacak

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 18:58
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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