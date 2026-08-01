Maaş desteği verilecek

Yeni istihdam teşvik paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan maaş desteği 35 bin liraya çıkarıldı.

Başbakan Ünal Üstel, düzenlemenin Temmuz ayı başından itibaren geçerli olacağını belirtti.

Üstel, yeni paketle birlikte aylık prim ve istihdam desteğinin yaklaşık 270 milyon liradan 400 milyon liraya yükseltildiğini, yaklaşık 80 bin çalışanın bu desteklerden yararlanacağını söyledi.

Üstel, imalat, sanayi, tarım, hayvancılık ve otelcilik gibi ülke ekonomisinin öncü sektörleri için ilave teşviklerin de yürürlüğe girdiğini belirterek, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere mevcut prim desteklerine ek olarak yeni teşvik mekanizmaları sağlanacağını ifade etti.

Yeni teşvik paketinin üretimi, yatırımı ve istihdamı güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurgulayan Üstel, düzenlemenin hem çalışanlara hem de işverenlere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yeni teşvik paketinin öne çıkan avantajları:

-İlk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere verilen aylık maaş desteği 20 bin liradan 35 bin liraya çıkarıldı.

-İlk kez sigortalı olacak KKTC vatandaşlarının sosyal güvenlik ve ihtiyat sandığı primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak.

-KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteği yüzde 80'den yüzde 100'e yükseltildi.

-KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteği yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

Aylık prim ve istihdam desteği 270 milyon liradan 400 milyon liraya yükseltildi.

-Yaklaşık 80 bin çalışanın prim desteğinden yararlanması hedefleniyor.

-İmalat, sanayi, tarım, hayvancılık ve otelcilik sektörlerine ilave teşvikler getirildi.

-Üretim yapan işletmelerin yatırımlarını sürdürmesi, üretimini artırması ve istihdamını koruması amaçlanıyor.

-Tarım, hayvancılık, imalat, oto sanayi, inşaat, ulaşım, restoran ve kafeler, genel ticaret, oteller, berber, kuaför, güzellik merkezleri, eczaneler, muhasebe hizmetleri, kreş ve etüt merkezleri, tıbbi tahlil laboratuvarları ile kooperatifler, dernekler, meslek birlikleri, odalar ve sendikalar için prim destekleri devam edecek.

-Düzenleme Temmuz 2026 başından itibaren geçerli olacak.

