Girişim başlatıldı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) aşı olan herkesin uçak bileti satın alma şartı olmadan “AB Dijital Covid Sertifikası” alabilmelerinin sağlanması amacıyla girişimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Oygar, şu anda, sadece yurt dışına seyahat edecek Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Aşı Sertifikası alabilmesine olanak tanıyan elektronik başvuru uygulamasının söz konusu olduğunu, ancak ülkede yaşayan herkesin uçak bileti şartı olmadan AB Aşı sertifikası alabilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuyu bir süre önce ele aldıkları Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, konuyu yeniden gündeme getireceklerini ifade ettiklerini belirten Oygar, gerek AB gerekse Güney Kıbrıs ile bu konudaki görüşmelerin “kısır döngü içerisinde” olduğunu söyledi.



Deren Oygar, ülkenin AB Aşı Sertifikası sistemine entegrasyonunun Türkiye’nin “healthpass” uygulaması üzerinden sağlanabilmesi için girişim başlattıklarını da açıkladı.Oygar, ülkenin AB’de “Dijital Kovid Sertifikası” sistemine entegrasyonuna ilişkin gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.Oygar, ülkenin Dijital Covid Sertifikası sistemine entegrasyonu konusuna ilişkin İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nde birçok kez toplantı yapıldığını ancak bu konuda henüz “tam olarak bir çözüme varamadıklarını” söyledi.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, Kıbrıslı Türklerin AB aşı sertifikasına entegrasyonu için Türkiye’nin AB’nin Dijital Kovid Sertifikası standardı ile uyumlu olan “healthpass” uygulaması üzerinden bir çalışma başlattıklarını da söyleyerek, “Türkiye üzerinden yapabilir miyiz diye bir girişimimiz var. Türkiye’nin AB ile anlaştığı ‘healthpass’ uygulaması üzerinden, siyasi olarak, bu konuyu çözebilir miyiz diye bakıyoruz. Belli bir yere kadar ilerleme kaydettik, ancak bu teknik noktadan sonraki adımı aşıp aşamayacağımız konusunda biz de yanıt bekliyoruz” dedi.