Makasçı, 10 bin liraya serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önceki gün meydana gelen yaralama olayının detayları belli oldu. Yaralanan John Herbert Alobwede Ekane ile zanlı İgnatius Ochiagha’nın olaydan birkaç saat önce bir eğlence mekânında kavga ettikleri, her ikisinin yüzünde dikiş gerektirecek yaralanmalar olduğu öğrenildi.

Ekane ile zanlı İgnatius Ochiagha’nın kavganın ardından saat 03.00 sıralarında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gittikleri belirtildi.

Kaşında açılma olan Ochiagha’ya acil serviste dikiş atıldığı, bu esnada Ekane’nin içeri girdiği, zanlının ise hemşirenin dikiş için kullandığı makası alıp saldırıya geçtiği kaydedildi.

Ochiagha’nın masa üzerinden aldığı makası dört kez Ekane’nin vücudunun çeşitli yerlerine sokup çıkararak yaraladığı belirtildi.

Teminatla serbest

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Ekane’nin yaralarının hafif olduğu belirtilerek, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.