Maliyetler üretimi kısıtlıyor

Besin değerinin yüksek olması ve sağlık açısından faydalarından dolayı beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilen avokadoya talep artıyor.

Ülkenin avokado ihtiyacını karşılamak için Lefke ve Yeşilırmak bölgesinde mikro iklime sahip vadilerde avokado yetiştiriliyor.

Dona karşı çok hassas olan avokado ağacının, don görülmeyen özel bölgelerde yetiştirilmesi gerekiyor. Üreticiler, avokadonun gün geçtikçe sağlıklı beslenmeye özen gösterenler tarafından daha da aranan bir ürün olmaya başladığını ifade ederken, üretim noktasında devletten destek beklediklerini ifade etti.

Üretim pahalı

Lefke bölgesinde İksoro vadisi olarak bilinen alanda avokado üretimi yapan Erol Baycan karşılaştıkları bir sıkıntının, Tarım Dairesi tarafından fidan ithalatı için “gereksiz” buldukları analizlerin talep edilmesi olduğunu, beklentilerinin ise tarım makineleri, paketleme makineleri ve sulama sistemleri üzerindeki vergilerin hafifletilmesi olduğunu kaydetti.

Mevcut üreticilere hibe verilme şeklinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Baycan, proje sahiplerinin hibe almak için yarıştırıldığını, bunun yanlış olduğunu, üretici ile nasıl yardım edilebileceği konusunda konuşulması ve hibe verilip verilmeyeceğine bu şekilde karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kimyevi gübre ve zararlılar için kullanılan ilaçların da çok pahalı olduğunu söyleyen Baycan, ülkedeki bir sıkıntısının da üretimin ikinci iş olarak yapılması olduğunu, esas işi üretim olan kesimin vergi oranını, üretimi ikinci iş olarak yapandan daha düşük tutmak gerektiğini belirtti.

Ciddi bir talep oluşmaya başladı

Avokado üreticisi ve yüksek ziraat mühendisi Serhat Usanmaz ise avokadonun dona karşı hassas bir bitki oluğundan, ekim yapılacak arazilerin mikro iklimlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Usanmaz, Lefke, Gemikonağı, Yedidalga’da don görünmeyen daha ılıman mikro iklime sahip bölgelerin bulunduğunu, Lefkoşa’da -2 derece olduğunda bu bölgelerde hava sıcaklığının +2-3 derece olduğunu belirtti.

Avokadonun gün geçtikçe sağlıklı beslenmeye özen gösterenler tarafından daha da aranan bir ürün olmaya başladığını kaydeden Usanmaz, “Dolayısıyla avokadoya ciddi bir talep oluşmaya başladı” dedi.

Usanmaz, son ekimlerle birlikte ağaç sayısının 2 bine çıkacağını, ağaç başına 500-1000 adet verim alınacağı düşünülürse talebin karşılanabileceğini düşündüklerini ancak talebin daha da artabileceğini ifade etti.