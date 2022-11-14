Yarım kalan projeler bitecek

Başbakan Ünal Üstel Dikmen’de, kırsal kesim arsaları altyapı ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Üstel’e İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de eşlik etti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği günden itibaren yarım kalan tüm projelerin bitirilmesi için uğraş verildiğinin altını çizen Başbakan Ünal Üstel, Dikmen bölgesinde yıllar önce gençlere verilen kırsal kesim arsalarının altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ivedi şekilde tamamlanacağını ifade etti.

Bu bağlamda ülkede buna benzer bitirilmesi gereken birçok projenin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bitirileceğinin sözünü veren Üstel, “Gençlerin ülkeye bağlanması açısından bu tür projelerin çok önemli olduğunu‘’ söyledi.

Yaşanan pandemi süreci sonrası tüm ülke ekonomileri ile birlikte KKTC ekonomisinin de etkilendiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, gençlerin yaşamakta olduğu konut sıkıntısına "bir nebze" katkı sağlanması amacı ile 2023 yılı içerisinde kırsal kesim arsa dağıtımına devam edileceğinin bilgisini verdi.

Her hafta bir bölgede

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de “Her Hafta Bir Bölgemize Hizmet Götürme” sözümüz üzerine ‘Kırsal Kesim Altyapı Çalışmaları’ Dikmen Bölgesinde de başladığını belirtti.

Öztürkler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " 21 farklı köyümüzün altyapı projeleri ihaleleri tamamlanıp yapım aşamasına geçilmesi kapsamında, 16 köyümüzde yılsonuna kadar 45 km asfalt yol çalışmalarımızın tamamlanacağını bir kez daha belirtmek isterim. İnsanımıza hizmet etmeye ve gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztürklerin açıklaması şöyle:

“Her Hafta Bir Bölgemize Hizmet Götürme” sözümüz üzerine ‘Kırsal Kesim Altyapı Çalışmaları’ Dikmen Bölgemizde de başladı. 21 farklı köyümüzün altyapı projeleri ihaleleri tamamlanıp yapım aşamasına geçilmesi kapsamında, 16 köyümüzde yılsonuna kadar 45 km asfalt yol çalışmalarımızın tamamlanacağını bir kez daha belirtmek isterim. İnsanımıza hizmet etmeye ve gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Altyapı çalışmalarını yerinde görüp incelemelerde bulunurken bölgemiz halkıyla da bir araya gelerek projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Dökülecek yolların insanlarımıza, Dikmen’e hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

