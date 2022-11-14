39’uncu yıl coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 25. Cumhuriyet Şöleni gerçekleştirildi. Lefkoşa Atatürk Stadyumunda yer alan şölende dans gösterileri sahnelendi, konser verildi, ödüller dağıtıldı. Şölene, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bakanlık yetkilileri katıldı.

Etkinlikler, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile birlikte organize edilen Cumhuriyet Rallisi ile başlarken, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Sevenler Derneği ile organize edilen “Cumhuriyet bisiklet sürüşü” ile devam etti.

Ralli ve bisiklet sürücülerine ödül takdiminden sonra 25. Cumhuriyet Şöleni sahne gösterileri ile sürdü.

Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halkdansları Topluluğu, KKTC Cimnastik Federasyonu, Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Dans Okulu, Yakın Doğu Dans Okulu ve Seyyah Dans Cyprus sahne gösterilerini gerçekleştirdi. Şölen, Ahmet Evan’ın verdiği konser ile son buldu.