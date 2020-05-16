Markete götürüp alkol aldırmış

Suna ERDEN

SOS Çocuk Köyü’nden kaçıp, otostop çeken 14 ile 15 yaşlarındaki üç kızı aracına alıp onlarla bira içen ve arkadaşlık kuran 43 yaşındaki Çetin Yetkin hakkındaki, ‘Yasal vesayetten kaçırma’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Polis hücresinde 3 gündür tutuklu bulunan zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, SOS Çocuk Köyü’nde kalan ikisi 15 biri 14 yaşındaki üç kızın 4 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.30 sıralarında yuvadan kaçtıklarını söyledi.

Polis, üç kızın yola çıkıp otostop çektiğini, zanlının onları aracına aldığını belirtti.

Polis, zanlının daha sonra kızları markete götürüp, alkol almaları için 50 lira verdiğini, alışveriş yapıldıktan sonra onları SOS Çocuk Köyü’nün yanındaki park alanına götürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlının çocuklarla yeniden bir araya gelmek için Instagram hesaplarını aldığını ve oradan ayrıldığını ifade etti.

Zanlının sosyal medyada kızlarla konuşmaya başladığını, 8 Mayıs tarihinde de SOS Çocuk Köyü’nün yanındaki park alanına giderek, kızlardan ikisiyle buluştuğunu ve sigara almaları için 50 TL para verdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının tespit edilerek tutuklandığını, kızlara verilen 50 TL paranın emare alındığını kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

300 bin TL’lik kefaletle serbest kaldı

Mahkeme, zanlının 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, iki kefilin de 100’er bin TL kefalet senedine imza atması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Teminat ile serbest kalan zanlı, ceza yasasında 7 yıl hapis öngören ‘Yasal vesayetten kaçırma’ suçundan yargılanacak.