Mart’ta patladı

Güney Kıbrıs’ın 15-28 Mart dönemini kapsayan ulusal epidemiyolojik raporuna göre; sözü edilen dönemde 59 bin 800, mart ayının tamamında ise 110 bin 116 yeni vaka kaydedildi.

Politis’e göre mart ayı genelinde saptanan yeni vakaların, Güney’de her 10 kişiden birinin hastalandığını gösteriyor.

Dönem içerisinde 102 bini PCR olmak üzere 2 milyon 600 bin civarında test yapıldı, toplum içerisindeki pozitiflik oranı yüzde 4,2 olduğu kaydedildi.

Martta tedavi gören hasta sayısının 31’nin durumu ağır olmak üzere 146 iken 31 Mart’ta bu sayı 195’e yükseldi, durumu ciddi olanların sayısı 25’e düştü.

KKTC’de dün 1 can kaybı

Öte yandan KKTC’de koronavirüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği son 24 saatte yapılan 19 bin 756 testle 485 pozitif vakaya rastlandı.

Vakaların 238’inin Lefkoşa, 101’i Girne, 81’i Gazimağusa, 19’u Güzelyurt, 25’i İskele, 21’inin ise Lefke bölgesinden olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 2 Nisan 2022 tarihli Covid-19 genel durumu şöyle:

“Yapılan Test Sayısı: 19.756

Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485

Kaybedilen Hasta: 1

Toplam Test Sayısı: 6.417.508

Toplam Vaka Sayısı: 86.738

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 “

Güney Kıbrıs’ta 3bin 894 yeni vaka

Bu arada Koronavirüsten 3 kişinin daha hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 76 bin 467 test sonucunda 3 bin 894 vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı 102 ile 82 yaş aralığındaki 3 hastanın daha kaybedilmesiyle toplam can kayıplarının 940'a ulaştığını açıkladı. 3 bin 894 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 436 bin 949'a yükseldi.

Açıklamada 9'u entübe, 33'ü ağır toplam 201 hastanın tedavi altında olduğu kaydedildi.