‘Pes etmiyoruz’

Başbakan Faiz Sucuoğlu, işveren katkı payının yüzde 65’ini karşılamak için primleri devletin üstleneceğini belirterek, bunun her çalışan başına 500 TL olduğunu söyledi.

Halktan biraz sabır ve mühlet talep eden Başbakan Sucuoğlu, sıkıntılarla mücadele ettiklerini belirterek, 2 yıldır pandemiden dolayı yorgun bir maliye ve ekonomiye rağmen pes etmeyen hedef odaklı bir hükümet olduğunu vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı dün yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrasında alınan kararları Başbakan Sucuoğlu açıkladı.

Başbakanlık önünde önceki gün demokratik hak olan bir eylem düzenlendiğini belirten Sucuoğlu, “Son dönemde pahalılık, ekonomik daralma ve bunun insanlarımıza yarattığı sıkıntıların bir şekilde ifadesiydi. Gayet olgun, barışçıl ve Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir şekilde sonlanmıştır. Dolayısıyla bu demokratik hakkı tabi ki kullanacaktır insanlarımız” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 yıldır pandeminin devam ettiğini dile getiren Sucuoğlu, pandemiye bağlı ekonomik anlamda sadece KKTC’de değil hemen hemen dünyanın 190 ülkesinde mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

Mutasyon nedeniyle daha kabul edilebilir, daha az semptomlu vakalar olduğunu ve hastaneye yatış sürelerinin de azaldığını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Ama sonuçta ekonomiyi etkilemeye devam ediyor” diye konuştu.

Kendilerinin hükümete geleli 35 veya 36 gün olduğunu ifade eden Sucuoğlu, hükümete geldikleri günlerde dünyayı olumsuz yönde etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının başladığına işaret ederek, bunun pandemiden öte çok daha ciddi ekonomiye ve yaşama etkisi olduğunu dile getirdi.

Dünya artık global bir köy…

Sadece KKTC’de değil tüm dünyada özellikle turizmle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu kaydeden Başbakan Sucuoğlu, dünyanın artık küçük bir global köy olduğunu belirtti.

Dünyada ortaya çıkan bir sıkıntı, gerginlik ve savaş halinin KKTC’yi dahi ciddi boyutta etkilediğini dile getiren Sucuoğlu, bütün kavga ve mücadelelerinin, bu etkilerin azaltılarak, halka yansıtılması çerçevesinde neler yapabileceği olduğunu vurguladı.

“Elden gelen imkanlar çerçevesinde yapılıyor” diyen Başbakan Sucuoğlu, rahatlama için yapılacak önerileri değerlendirmeye açık olduklarını vurguladı.

Sağduyu çağrısı…

“Arkadaşlarımızı sağduyuya ve gerginliği artırıcı değil, azaltıcı giderici söylemlere davet ediyorum” çağrısında bulunan Başbakan Sucuoğlu, kısa vadeli önerilere açık olduklarını yineledi.

Ekonomik örgütlerle haftada 2 toplantı yaptıklarını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’na bunun yasallaşması için bir önerge getirdiklerini belirterek, bunun Salı günkü Bakanlar Kurulu’nda geçeceğini söyledi.

Bu kararın ekonomik örgütlerle görüş birliğine vardıkları önerilerin ne kadar değerli olduğu ve Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğinin göstergesi olacağını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, yaptıkları toplantıda aldıkları kararları çok ciddiye aldıklarını vurguladı.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları çalışan iş gücünün korunması ve işverenin de elini kolaylaştırmak için yüzde 11 olan işveren katkı payının yüzde 65’ini karşılamak için primlerini devletin üstleneceğini açıklayan Başbakan Sucuoğlu, bunun her çalışan başına 500 TL olduğunu söyledi.

Amaçlarının, işsizliği önlemek, işverene katkı anlamında çalışan başına 500 TL’lik bir sigorta katkısıyla prim ödeme anlamında muafiyet sağlamak olduğunu kaydeden Başbakan Sucuoğlu, bu kararın Bakanlar Kurulu’nda geçirildiğini belirtti ve hayırlı olmasını diledi.

İş gücünü korumak, artırmak ama azaltmamak hedefinde olduklarını ifade eden Sucuoğlu, işverene yapılacak katkının Bakanlar Kurulu’nda oy birliğiyle alındığını söyledi. Sucuoğlu, kararın büyük bir ihtimalle Pazartesi günü pratikte uygulamaya konulacağını bildirdi.

Hal Yasası Meclis’e sevk edilecek

Başbakan Sucuoğlu, uzun yıllardır uğraşılan ve bir türlü sonuca varılamayan yerel yönetimler reformu gibi Hal Yasası hakkında yapılan uzun değerlendirme sonucunda son rötuşları yaparak, yasayı ilerleyen günlerde Meclis’e sevk etme kararını aldıklarını açıkladı.

“Belediyelerin borç yükü azalacak”

Burada amacın belediyelerin birleştirilmesiyle özellikle borç yükü, kısa dönemde girilecek çok ciddi mali sıkıntıların bir ölçüde engellenmesi ve çözüm üretmek olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, hiçbir çalışanının ne mali ne hakları anlamında geriye bir adım atılmayacağını vurguladı.

Belediye çalışanlarının hiçbir hakkının geriye götürülmeyeceğinin altını çizen Başbakan Sucuoğlu, bu konuda belli çevrelerin yanlış yönlendirmesi olduğunu kaydetti.

10 ile 12 aylık bir süreye ihtiyaçları olduğunu belirten Sucuoğlu, bunun bir günde olacak iş olmadığını vurgulayarak, “10 ile 12 ay sonra arzu ettiğimiz noktada değilsek bize hesabını sor. Ne gerekirse de biz zaten yaparız. Ama 35 gününü doldurmamış bir hükümetin bu şekilde hırpalanması, yıpratılmaya çalışılması anlaşılır değil” ifadelerini kullandı.

“Sanal Bet Yasası hazırlandı”

Sanal Bet Yasası’nın da hazırlandığını, gelecek hafta son çalışmaların yapılarak, ilerleyen süreçte bunun da ortaya konulacağını söyledi. Bu sektörde maliyeye herhangi bir katkı olmadığına dikkat çeken Sucuoğlu, yasallaştırılmasıyla maliyeye ciddi bir katkı sağlanacağını söyledi.

Gelir getirici çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Sanki şu anki hükümet 6 aydır veya 1 yıldır hükümetteymiş gibi bir tavır var” diyerek, sabır, zaman ve bu kritik süreçte anlayış istediklerini dile getirdi.