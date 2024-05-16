Marwan cezaevinde

Gönyeli’de gerçekleştirilen Çatı Operasyonunda tutuklanan Marwan Osama Mohamed, Melis Şuşut ve Abdelrahman Sayed Mahmoud dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu satma suçundan tutuklanan Marwan Osama Mohamed cezaevine gönderilirken, hintkeneviri alan Melis Şuşut ve Abdelrahman Sayed Mahmoud tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından gerçekleştirilen Çatı Operasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen Gönyeli’de ki bir adrese baskın yaptıklarını söyledi. Polis, ikametgahta Marwan Osama, Mohamed ve Melis Şuşut’un huzurunda yapılan aramada; yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlı Emman Mohamed’in ifadesinde uyuşturucuyu 29 Nisan 2024 tarihinde Gönyeli’de aldığını, içerisinden bir miktarını içmek için ayırdığını söylediğini aktardı.

Polis, ifade üzerine Gönyeli’deki ikametgahında zanlı Abdelrahman Awad Marzouk Sayed Mahmoud’un tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Marwan Osama A.E. Mohamed aleyhine 284 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarruf ile bir kök hintkeneviri ziraat suçlamalarından dava getirildiğini kaydetti.

Polis, Melis Şuşut aleyhine ise 21 gram hintkeneviri alma ve tasarruf davaları getirildiğini açıkladı. Abdelrahman Sayed Mahmoud aleyhine de zanlı Marwan Osama A.E. Mohamed’den 262 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçlarından dava getirildiğini kaydeden polis, her üç zanlının da öğrenci olduğunu söyledi.

Polis, uyuşturucu verme suçu da işleyen Marwan Osama A.E. Mohamed’in tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Melis Şuşut’un 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, Abdelrahman Sayed Mahmoud’un 200 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kefilin birer milyon TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Mahkeme, zanlı Marwan Osama A.E. Mohamed’in ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.