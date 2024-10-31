Maddeler analizde

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında durdurulan ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılarak, olgular aktarıldı. Duruşmada, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiği, sonuçların beklendiği açıklandı.

Polis, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Ersun Kırcal’ın yönetiminde ve Ömür Emirsoylu ile Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulunduğu JK 462 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, Kırcal’ın tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında Methamfetamine, bir gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis, Emirsoylu’nun tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamfetamine, Kalkan’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi renk bir kısmı kırık cam boru ile yaklaşık bir gram ağırlığında Met amfetamine ele geçirildiğini ifade etti.

Polis memuru, JK 462 plakalı aracın orta konsolunda içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf cam pipo bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını, 27 Ekim tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, zanlıların uyuşturucu maddeleri kimden temin ettiğine dair araştırmaların sürdüğü, telefonların ve kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.