Arıklı: Seçime hazırız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin erken genel seçime hazır olduğunu belirterek Nisan ayını önerdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, “UBP’nin içinde bulunduğu durum, beklenmedik şekilde bizi erkenin de erkeni bir seçime götürmektedir” ifadesini kullandı. Arıklı şunları kaydetti:

“Yeniden Doğuş Partisi olarak, 7 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu Meclisten düzgün bir icraat hükümeti çıkmayacağını iddia etmiş, seçim yasasının değiştirilerek erken seçime gidilmesini istemiştik.

Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında da bizim dışımızda kurulabilecek bir hükümete erken seçim kaydı ile dışardan şartsız destek vereceğimizi defaatle söylemiştik.

İçinde bulunduğumuz bu hükümete girerken de, Ekim ayında bir erken seçimi şart koşmuştuk.

Gelinen noktada ortağımız UBP’nin içinde bulunduğu durum, beklenmedik şekilde bizi erkenin de erkeni bir seçime götürmektedir.

YDP'nin YSK’ya kayıtlı üye sayısı 8 bin 200’dür. Onay bekleyen üyelerle birlikte bu sayı 9 bini aşacaktır. Partimiz geçtiğimiz ay ilçe kongrelerini büyük katılımlarla tamamlamıştır. Bu hali ile YDP erken seçime en hazır partidir.

İçinde bulunduğumuz hükümet, önce bütçeyi, sonra seçim yasasını düzenleyerek muhtemelen Nisan ortası erken seçime gidecektir.

Cin artık şişeden çıkmıştır. Bu sonucu hazırlayan bazı siyasi partiler, milletvekilleri ve bizler artık seçmenle yüzleşeceğiz... Ne diyelim. Vira bismillah...”